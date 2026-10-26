Ferraro: "Lo de Milei y la hoguera para periodistas no puede pasar inadvertido ni naturalizarse"

El diputado nacional Maximiliano Ferraro aseguró que “lo de Milei y la hoguera para periodistas no puede pasar inadvertido ni naturalizarse”.

“Que el Presidente de la Nación utilice semejante violencia verbal contra periodistas constituye un peligroso antecedente para la convivencia democrática”, sostuvo el legislador de la Coalición Cívica.

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“No es un exabrupto más”

“No es un exabrupto más ni una cuestión de formas. Esta nueva escalada verbal busca instalar un clima de miedo, persecución y autocensura”, agregó en una publicación de “X”.

Y luego completó: “La historia demuestra que la violencia discursiva puede agravarse y traducirse en agresiones físicas. Y cuando proviene de quien ejerce la máxima autoridad del Estado, sus consecuencias pueden ser aún más graves”.

Además expresó que “no hay simetría posible entre las palabras de un ciudadano y las del Presidente, sus expresiones tienen un alcance y una capacidad de daño incomparables, y pueden habilitar, alentar o legitimar agresiones contra quienes señala”.

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“El Presidente cruza todos los límites”

“El Presidente cruza todos los límites”, remarcó Ferraro. Por último consideró que “la defensa de la libertad de expresión y de prensa no puede quedar sujeta a conveniencias políticas, afinidades partidarias ni silencios calculados”.

“Defender estos derechos nos exige alzar la voz, repudiar con firmeza estas expresiones y alertar sobre los peligros de naturalizar la violencia desde el poder”, cerró el diputado nacional.

El presidente Javier Milei lanzó el viernes durante un evento de la Fundación Faro nuevos insultos contra un grupo de periodistas luego de haber sido sobreseído en la causa de la criptomoneda $LIBRA.