Detuvieron en Buenos Aires al principal sospechoso por el crimen de Daniela Villalba: investigan si cometió otro homicidio similar en CABA

Detuvieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al principal sospechoso del homicidio de Daniela Villalba, la joven hallada muerta en un departamento de barrio Cofico. La Justicia analiza si el mismo hombre habría cometido un segundo crimen contra Tatiana Micaela, la trabajadora sexual hallada muerta en Retiro, tras abandonar Córdoba.

El arresto fue confirmado por fuentes judiciales vinculadas a la causa. Este lunes, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y su par de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez, encabezarán una conferencia de prensa junto a las máximas autoridades de ambas policías para informar los detalles del procedimiento y del trabajo conjunto que permitió capturar al sospechoso.

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Según pudo saber Perfil Córdoba de fuentes con acceso a la investigación, el hombre era seguido desde hace varios días a partir del análisis de cámaras de seguridad.

Las imágenes lo ubicarían ingresando al edificio donde vivía Daniela y retirándose en el horario considerado crítico por los investigadores. Posteriormente, las cámaras registraron su recorrido mientras transportaba una valija que luego fue descartada en un contenedor de basura.

A partir de ese momento comenzó un seguimiento mediante registros fílmicos de distintas calles de la ciudad. Los investigadores reconstruyeron parte del trayecto, aunque en un punto perdieron su rastro. Con las imágenes comenzaron a mostrar fotografías en la zona para intentar identificarlo y, finalmente, lograron establecer quién era.

La pesquisa determinó que el sospechoso abandonó Córdoba el mismo día del hecho y viajó hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Luego, mediante el análisis de antenas de telefonía y otras tareas investigativas, fue localizado en un inmueble de la Capital Federal.

Con esa información, la Justicia de Córdoba ordenó su detención y las autoridades porteñas obtuvieron la autorización judicial para allanar el lugar donde se encontraba. Mientras el domicilio permanecía vigilado para evitar una eventual fuga, el operativo culminó con su captura durante la noche del domingo.

Investigan un segundo homicidio

Uno de los datos que ahora concentra la atención de los investigadores es que el detenido quedó bajo sospecha de haber cometido un segundo homicidio después de dejar Córdoba.

De acuerdo con fuentes del caso, la víctima sería otra mujer que, al igual que Daniela, ejercía el trabajo sexual. Se trataría de Tatiana Micaela, de 27 años, quien fue encontrada sin vida durante el domingo en un departamento de la zona de Retiro.

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De acuerdo con la información incorporada al expediente porteño, la joven había acordado un encuentro con una persona y fue hallada luego de que una compañera alertara que no podía comunicarse con ella.

Cómo avanzó la investigación

El caso comenzó a esclarecerse a partir de dos investigaciones que avanzaron en paralelo.

Por un lado, el hallazgo de una valija descartada en un camión recolector de residuos. Cuando el vehículo iba a compactar la basura, comenzó a salir sangre desde su interior, lo que motivó la intervención policial.

Durante las pericias, los especialistas encontraron en la valija un sticker correspondiente a un vuelo proveniente de Mendoza, lo que permitió identificar a Daniela Villalba.