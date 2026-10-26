Llaryora sobre la motosierra en el Remediar: "Le pedimos al Gobierno nacional que restituya la cobertura"

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, le pidió al gobierno del presidente Javier Milei que “restituya la cobertura” total del programa Remediar.

“El recorte del programa Remediar afecta la atención sanitaria en los 427 municipios y comunas de nuestra provincia, en un contexto en el que cada vez más familias necesitan recurrir al sistema público de salud”, sostuvo el mandatario.

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Ajuste en el Remediar

“Le pedimos al Gobierno nacional que restituya la cobertura. Detrás de cada medicamento que falta hay una persona que necesita su tratamiento”, escribió Llaryora en una publicación de “X” titulada “De 119 medicamentos a solo 6”.

“En Córdoba tenemos una convicción firme: la salud no puede ser un privilegio ni depender de la capacidad de pago de cada familia”, agregó.

“Vamos a seguir trabajando junto a los municipios y comunas para sostener la atención y defender el derecho de cada cordobés a acceder a la salud”, cerró Llaryora.

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Qué dijo Liliana Montero

La secretaria general de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, manifestó que “un medicamento menos no es un ahorro cuando alguien lo necesita para vivir”.

“Es un tratamiento que se interrumpe, una enfermedad que se agrava y especialmente una familia que no tiene cómo afrontar ese costo”, remarcó.

"El Gobierno nacional debe entender la gravedad de esta decisión. Por eso vamos a seguir exigiendo la continuidad de Remediar, porque la salud de millones de argentinos no puede quedar librada a una planilla Excel", argumentó la funcionaria.

Y luego completó: “Desde Córdoba vamos a defender a nuestra gente y acompañar a los municipios y comunas, pero no vamos a dejar de reclamar lo que corresponde: que Nación garantice la continuidad de una política esencial para el acceso a los medicamentos”.

Además Montero señaló que “la salud no es un gasto que se recorta” sino “es un derecho que se garantiza”.