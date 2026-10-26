Quién es Iván Tabella, el "asesino serial" detenido por los crímenes de Daniela Villalba y Tatiana Micaela

Renato Iván Tabella, de 27 años, es el hombre detenido y señalado por las autoridades como el presunto autor de los homicidios de Daniela Villalba, en Córdoba, y Tatiana Micaela Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires.

La captura se concretó el domingo por la noche en un hotel ubicado en Presidente Perón 1555, en la Capital Federal. Según informó la Policía, personal de la Brigada 5 de la División Homicidios ingresó a la habitación en cumplimiento de una orden de allanamiento, detención y secuestro librada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 22, en el marco de la investigación por la muerte de Tatiana.

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Durante la conferencia de prensa realizada este lunes, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó la identidad del detenido y reconstruyó cómo avanzó la investigación que permitió ubicarlo en Buenos Aires.

“Determinamos quién sería el autor material del hecho y que de hecho está imputado con pedido de captura y pedido de detención por el fiscal Pablo Camacho. Es una persona de 27 años de edad, de nombre Iván Tabella”, señaló Quinteros.

La investigación que llevó hasta Tabella

Según explicó el funcionario, la causa comenzó el martes pasado con el hallazgo de una valija y elementos con manchas de sangre en una zona céntrica de Córdoba.

A partir de ese episodio se inició una investigación que tomó un nuevo rumbo cuando una amiga de Daniela Villalba alertó al 911 porque no lograba comunicarse con ella. Al ingresar al departamento de barrio Cofico, los investigadores encontraron a la joven asesinada.

Quinteros explicó que el análisis del teléfono celular de la víctima permitió orientar la pesquisa hacia una zona determinada y que, junto con imágenes obtenidas durante la investigación, pudieron identificar al sospechoso.

“Ya teníamos imágenes de quien podría haber sido el victimario, quien podría haber sido el homicida”, afirmó el ministro.

Luego de establecer la identidad del sospechoso, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la posibilidad de que hubiera escapado hacia Buenos Aires.

El viaje a Buenos Aires y la conexión con Tatiana

De acuerdo con la información oficial brindada durante la conferencia, Tabella habría viajado desde Córdoba hacia la Ciudad de Buenos Aires en colectivo luego del crimen de Daniela.

Los investigadores cordobeses alertaron a sus pares porteños y comenzaron un trabajo conjunto para localizarlo.

Quinteros destacó la colaboración del ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez, y de la Policía de la Ciudad para avanzar con la detención.

“Cuando nosotros lo llamamos con datos concretos, certeros sobre la pista que estábamos siguiendo, puso a su gente a trabajar”, indicó.

Según explicó el ministro cordobés, las autoridades lograron determinar que la persona registrada saliendo del domicilio donde murió Tatiana en Retiro sería la misma que estaban buscando por el crimen ocurrido en Córdoba.

“Habíamos determinado que se trataba de la persona que se ve salir del domicilio de aquí de Retiro donde perdió la vida Tatiana”, afirmó.

La detención en el hotel

El operativo se concretó durante la noche del domingo. Según el parte policial, a las 23:15, efectivos de la Brigada 5 de Homicidios ingresaron a la habitación del Hotel Centro, ubicado en Presidente Perón 1555, donde encontraron y detuvieron a Tabella.

El procedimiento fue realizado en el marco de la investigación por la muerte de Tatiana Micaela Fernández. La Policía informó que el personal interviniente resultó ileso.

Durante la conferencia, Quinteros indicó que el detenido ofreció resistencia al momento de ser capturado.

El acusado habría tenido el mismo modo de actuar en ambos crímenes, con abuso seguido de homicidio. Previo al hecho, consultó en sitios de trabajadoras sedxuales.

Sin antecedentes

Según confirmaron fuentes oficiales, Iván Tabella no tenía antecedentes penales registrados antes de estas investigaciones.

Ahora la Justicia deberá avanzar con las pericias pendientes para determinar las circunstancias de ambos homicidios y establecer la situación procesal definitiva del detenido.

“Estamos convencidos, por lo menos en Córdoba, que estamos en presencia de quien mató a Daniela y seguramente de quien mató a Tatiana”, afirmó.