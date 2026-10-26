Zovatto: "El triunfo de Lula genera la posibilidad de que Milei no sea reelecto"

El analista político Daniel Zovatto aseguró que el triunfo de Lula en Brasil es “un cachetazo realmente de una fuerza contundente” para el presidente argentino Javier Milei.

Además señaló en declaraciones al programa “Aquí Petete” de Mitre Córdoba que Lula tiene “una capacidad de resucitar cuando ya todo el mundo lo da muerto”.

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Triunfo de Lula en Brasil

El politólogo recordó que “el 5 de octubre, hace tres semanas atrás, el candidato favorito para convertirse en el presidente de Brasil era Flávio Bolsonaro”.

“Aunque había ganado por un margen muy estrecho de 1.87, la gran mayoría de los analistas, incluso muchos analistas en Argentina, yo leí que daban por muerto a Lula porque consideraban que remontar un resultado iba a ser imposible”, precisó.

Y luego detalló: “Demostró nuevamente, con un 51.79 contra un 48.21, es decir, le sacó 3.58%, que equivalen a un poco más de 4 millones de votos. Si tomamos en cuenta que había perdido en la primera vuelta por 2.2 millones de votos, Lula en 20 días le dio vuelta a más de 6 millones de votos”.

Por qué ganó Lula

“Yo creo que hay una pluralidad de factores. Por un lado, todas las medidas sociales que fue tomando, desde adelantar el pago del Bolsa Familia, aumentar el Bolsa Familia un 15%, la reforma laboral de pasar de 6 días con 1 de descanso a 5 días con 2 de descanso, la batería de medidas que también fueron para ayudar a las familias altamente endeudadas, tomar en cuenta que 8 de cada 10 familias están endeudadas”, enumeró Zovatto.

Y luego prosiguió: “Y por el otro lado, obviamente, las movilizaciones, tanto en la calle, que él anoche atribuyó gran parte de su éxito a los jóvenes y a las mujeres, cosa que es cierto. La izquierda se movilizó de una manera mayúscula en las calles. También haberle puesto atención al tema digital. La presencia fuerte en las redes sociales, que no había ocurrido en la primera vuelta, le generó este famoso ejército de Lula, donde había más de 8 millones de personas movilizadas”.

También interpretó que ”la clave ha estado en el miedo”. “Había un sector que consideraba que continuar con Lula realmente era muy, muy negativo para Brasil. Y otro sector que consideraba que el regreso de un Bolsonaro, tomando en cuenta lo que había sido la experiencia de su padre, también iba a ser muy peligroso. Y creo que Lula logró que el antibolsonarismo le ganase al antilulismo y, por lo tanto, el voto de castigo a Flávio Bolsonaro en esta segunda vuelta”, puntualizó.

Al ser consultado sobre el impacto de la victoria de Lula en Argentina y en la gestión de Milei, respondió: “Quiero ser muy prudente en lo que voy a decir, pero es un cachetazo realmente de una fuerza contundente para un presidente que nos está haciendo quedar cada vez peor a nivel mundial”.

“Es un cachetazo muy fuerte para un personaje que pretende ser un líder global y no lo es”, remarcó.



Además indicó que “ahora se vienen momentos muy difíciles”. “Este no es un tema cerrado. Anoche, Bolsonaro, como muchos temíamos, similar a lo que hizo su padre hace cuatro años atrás, no reconoció el resultado y dijo que lo iba a impugnar pidiendo la nulidad de las elecciones. Así que ahí hay un frente jurídico que veremos cómo evoluciona. Yo creo que no hay manera de darle vuelta jurídicamente a este resultado, pero sí creo que esto va a tensionar jurídicamente y quizás también socialmente Brasil por un tiempo”, analizó Zovatto.

“Los mercados reaccionaron de manera muy positiva el 5 de octubre con el triunfo en primera vuelta de Flávio Bolsonaro. Hoy los premercados ya están marcando una caída muy, muy importante de los bonos brasileros y de las acciones. Creo que hoy vamos a ver un derrumbe muy significativo respecto del triunfo de Lula, que vuelvo a decir, más allá del cuestionamiento jurídico, lo veo como irreversible”, aseveró sobre la reacción de los mercados.

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Impacto en la Argentina

“Esa marea creo que va a afectar. a Argentina. Porque en la situación en que se encuentra Argentina, particularmente el gobierno de Milei, la situación de bajo crecimiento económico, la situación de alto riesgo político del punto de vista que viene subiendo el riesgo político del país, y el triunfo de Lula genera la posibilidad de que Milei no sea reelecto”, aseguró en otra parte de la entrevista.

“Y los mercados internacionales, de una manera u otra, están con una gran duda de hasta qué punto Milei podría llegar a ser reelecto en el 2027. Así que yo creo que este triunfo de Lula le genera un efecto negativo al gobierno de Milei que creo que lo va a arrinconar”, finalizó el politólogo.