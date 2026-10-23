Femicidio en Córdoba: qué se sabe del crimen ocurrido en barrio Cofico

La aparición de una valija con sangre en un contenedor de basura y el faltante del teléfono celular de Daniela Villalba forman parte de las principales líneas de investigación por el femicidio ocurrido en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba. La joven fue encontrada sin vida el miércoles en su departamento de bulevar Las Heras 234, luego de que una amiga alertara a la Policía porque no lograba comunicarse con ella.

Los primeros indicios apuntan a que la mujer habría sido asesinada durante la noche del lunes. La investigación busca establecer qué ocurrió en esas horas, quién ingresó al departamento y si el equipaje descartado en la vía pública está relacionado con el crimen.

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El caso comenzó a tomar forma el martes por la noche, cuando trabajadores de un camión recolector encontraron una valija en un contenedor de las calles La Rioja y Sucre. Al revisar su contenido, descubrieron ropa manchada con sangre y, según las primeras informaciones, cabellos.

Los recolectores dieron aviso a las autoridades y la Policía Judicial comenzó a analizar los elementos. Entre los objetos hallados había documentación que aportó información para avanzar con las primeras medidas. Ahora, los investigadores intentan determinar quién dejó la valija en ese lugar y si las prendas tienen relación con la muerte de Villalba.

La encontraron en su departamento

Mientras avanzaba el análisis del equipaje, una amiga de Daniela intentaba localizarla sin obtener respuesta. Preocupada por la falta de comunicación, pidió ayuda a la Policía para que los efectivos se acercaran al domicilio. Al llegar al edificio de bulevar Las Heras, los agentes tuvieron que forzar la puerta porque nadie respondía desde el interior. Allí encontraron el cuerpo de la joven sobre su cama, con varias

Las primeras observaciones indicaron que el departamento no presentaba un desorden evidente. Los investigadores también ordenaron pericias para determinar si hubo rastros de sangre que alguien pudiera haber intentado limpiar. El teléfono de Daniela todavía no fue encontrado y su ausencia representa uno de los principales obstáculos para reconstruir sus últimos movimientos.

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Según el testimonio de una amiga, Villalba habría utilizado una aplicación para coordinar encuentros y crear contenido a cambio de dinero. La Justicia intenta establecer si había acordado una reunión para la noche del lunes y si ese posible contacto tiene relación con el asesinato.

La causa comenzó bajo la intervención del fiscal Iván Rodríguez, quien reunió los primeros indicios de un posible femicidio y derivó el expediente a la fiscalía especializada en delitos de violencia de género. Según la información difundida, la investigación continuará a cargo del fiscal Pablo Camacho.

Hasta el momento, no se informó la identificación de sospechosos ni se confirmaron detenciones. Los investigadores buscan establecer quién fue la última persona que estuvo con Daniela y qué recorrido siguió antes de que la encontraran muerta.