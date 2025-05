El Gobierno acusó al PRO por la no sanción de Ficha Limpia: "Una vez más mintieron"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "hace diez años que ponen excusas para no aprobar Ficha Limpia" y dijo que es "no es un proyecto nuevo".



"Ficha Limpia no es un proyecto nuevo en la historia democrática. Hace 10 años ponen excusas para no aprobarlo. Esos mismos que lo postergaban acusaban al presidente Milei que tiene solo seis senadores de posponer el debate", señaló.