El picudo rojo arrasa a las palmeras de Uruguay y enciende las alarmas en Argentina y Brasil

El picudo rojo se ha transformado en sinónimo de destrucción y amenaza a los grandes palmares del este de Uruguay y pone en alerta a sus países vecinos.

"En América del Sur no hay ningún (otro) país que haya registrado la presencia de picudo rojo. Brasil y Argentina están con todas las alertas", señaló a AFP Carola Negrone, agrónoma en gestión ambiental del gobierno del departamento de Canelones, que rodea a la capital Montevideo.La agrónoma detectó al picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus) en 2022 en Canelones.

Originario de Asia, con hasta 5 centímetros y rojizo, el gorgojo deposita huevos que se convierten en larvas que atacan a las palmeras. Por ser gregario, el picudo rojo es más peligroso que otras plagas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El drama de las plagas en el Litoral afecta cada vez más a la producción agropecuaria

En Uruguay "estamos en una situación incontrolable, la plaga se ha expandido mucho, ya está en ocho departamentos" del país, afirma Gastón Colominas, también agrónomo y productor de palmeras. Las temperaturas por encima de los 15 grados centígrados son claves para la proliferación de la plaga.

El avance de la plaga es evidente en lugares emblemáticos como la Rambla de Montevideo, donde varias palmeras cambiaron el verde de sus copas por un marrón que anticipa su muerte. A nivel nacional, un Comité de Especies Exóticas Invasoras trabaja dentro del ministerio de Ambiente en un protocolo único para manejar la plaga. Pero, por el momento, "lo que se está haciendo es a nivel individual, a base de intendencias y privados", explica Colominas a AFP.

Los tratamientos y las extracciones de las palmeras afectadas son costosos. "La endoterapia es nuestro principal aliado", dice Andrés Vernengo, titular de la empresa ProArbol. También se utilizan duchas foliales, control biológico y trampas, porque al picudo rojo "no se lo puede combatir con una sola arma", alerta Martín Barindelli, director de Espacios Públicos de la Intendencia de Canelones.

Cada palmera tratada tiene un costo anual de unos 118 dólares, estima Barindelli. "Es una enfermedad crónica, que va a tener que costearse y pensarse de aquí a futuro", agrega. Las Islas Canarias en España son un ejemplo a seguir. Allí se implementó con éxito un férreo plan de control y erradicación de la plaga.

En Argentina, a fines de 2024, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró la alerta fitosanitaria para todo el territorio y en abril de 2025 emitió una serie de recomendaciones para evitar su entrada en el país.

Recomendaciones del Senasa para evitar la entrada del picudo rojo a la Argentina

- Adquisición segura de palmeras: Comprar las plantas en viveros inscriptos en el Registro Nacional Fitosanitario de Operadores de Material de Propagación Vegetal (RENFO) del Senasa. Estos comercios están sujetos a estrictos controles fitosanitarios conforme a la normativa vigente, lo que ayuda a mitigar el riesgo de plagas.

- Reducir la poda: Las heridas causadas en la planta, liberan kairomonas, sustancias químicas que atraen al Rhynchophorus ferrugineus. Si la poda es imprescindible, debe realizarse durante el invierno, entre los meses de junio y agosto, cuando los picudos rojos adultos no están volando. Eliminar únicamente el tejido seco, sin cortar las hojas al ras y sin dañar tejidos vivos.

- Vigilancia y comunicación: Observar constantemente las palmeras y en caso de detectar sospechas de presencia de la plaga comunicarla de manera inmediata al Senasa.

- No utilizar trampas de feromonas y kairomonas para monitorear Rhynchophorus ferrugineus: La gran capacidad de atracción de estas trampas podría atraer a la plaga a un área libre, como es nuestro país.

Cómo diferenciar el picudo rojo del picudo negro

- El picudo rojo es de color generalmente marrón rojizo o anaranjado, con brillo metálico, de cabeza estrecha y pico largo y delgado, al igual que su cuerpo. Su comportamiento es gregario (vive en grupo). Ataca a las palmeras tanto en los viveros como en cualquier estado de su desarrollo y los daños que ocasiona son rápidos y severos.

- El picudo negro (R. palmarum) es típicamente negro o marrón oscuro. Su cabeza es más ancha que la del picudo rojo, con un pico más corto y grueso y un cuerpo más robusto y compacto. En este caso, el comportamiento es solitario y los daños que ocasiona ocurren solamente en palmeras en floración y son más graduales.

LM