Decomisaron más de 100 kilos de salchichas brasileñas.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) impidió el ingreso a la Argentina de 111 kilogramos de salchichas provenientes de Brasil transportados sin autorización.

El contenido fue decomisado durante un control realizado en el área de pasajeros y equipajes acompañados del Puente Internacional Santo Tomé (Argentina) – São Borja (Brasil).



El procedimiento fue llevado a cabo por agentes del Centro Regional Corrientes-Misiones del Senasa que, al inspeccionar un vehículo particular, constataron que la mercadería transportada era de ingreso prohibido, según lo establecido en las resoluciones Senasa Nº 295/99 y Nº 299/99, con el fin de preservar las condiciones zoosanitarias del país y proteger la salud pública.

El acta labrada indica que el transporte de productos de origen animal sin autorización implica un riesgo de introducción de enfermedades exóticas por lo que se decomisó y desnaturalizó la mercadería.



Entre los productos provenientes del exterior cuyo ingreso al país se encuentra prohibido figuran cárnicos, lácteos, frutas, hortalizas y otros alimentos de origen animal o vegetal.