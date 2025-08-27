La confianza del agro cayó 15% en 2025, respecto de mayo y acumula un descenso del 15% interanual, según el más reciente relevamiento del Ag Barometer Austral elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El informe presentado en Rosario, Santa Fe, correspondiente a la edición julio-agosto 2025,también estableció que la intención de invertir en activos fijos descendió 59% en sólo ocho meses.

El índice general de confianza, que marcó 130 puntos en mayo, retrocedió a 127 en la última medición y revela un cambio sensible en el ánimo de inversión.

En el caso del trabajo sobre el campo, desde la Austral explican que la baja de expectativas responde, principalmente, al retroceso en las Condiciones Presentes, que descendieron de 94 a 89 puntos (-5%). Las Expectativas Futuras, en cambio, se mantuvieron estables en 153. Pero la señal más crítica fue la de las Expectativas de Inversión en activos fijos.

Dentro de este escenario, el dato más notable es el derrumbe en las expectativas de inversión en maquinaria, instalaciones y vientres de ganadería. El indicador, que había alcanzado los 112 puntos a fines de 2024, se ubicó en 66 puntos ocho meses después, la cifra más baja desde el inicio de la medición del Ag Barometer Austral.

El informe también mostró que el 76% de los agricultores maneja aún stocks disponibles de soja y maíz no vendidos. Un 30% de quienes conservan grano todavía no puso precio a más del 50% de su volumen almacenado. El principal destino de esos stocks, de acuerdo con el relevamiento, es la financiación de la próxima campaña y el pago de alquileres (84%), mientras que un 29% aguarda una mejora en los precios internacionales antes de tomar una decisión de venta.