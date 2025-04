Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, fue señalado como el jefe de un fraude millonario al Estado

El legislador liberal y candidato a renovar su banca Yamil Santoro, junto al abogado José Lucas Magioncalda, presentaron este miércoles 3 de abril una ampliación de la denuncia penal contra Elías Piccirillo, el exmarido de Jesica Cirio, a quien acusan de ser una pieza fundamental en una estructura delictiva que habría defraudado al Estado Nacional. Los delitos que se le imputan son fraude, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La denuncia original, presentada en diciembre de 2023, advertía sobre irregularidades en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) que permitía a determinadas personas obtener dólares al tipo de cambio oficial para luego venderlos, a un valor muy superior, en el mercado paralelo. Los denunciantes señalan a Piccirillo como el actor central detrás de esta maniobra.

Elías Piccirillo habría gastado 206 millones de pesos ​en su casamiento con Jesica Cirio

Un informe periodístico reciente mostró cómo operaba el esquema: compañías vinculadas al exmarido de Jesica Cirio habrían obtenido divisas sin realizar importaciones reales, para luego venderlas informalmente a un valor considerablemente superior. Esto habría generado un perjuicio millonario al Estado, y además violaría el artículo 174, inciso 5°, del Código Penal.

Santoro declaró que “con esta ampliación de la denuncia queda en evidencia que no solo había irregularidades, sino una organización delictiva que utilizó el Estado como herramienta de saqueo”. De acuerdo a la investigación, Piccirillo habría operado con la connivencia de funcionarios de la Aduana y del Banco Central, lo que podría configurar el delito de asociación ilícita (art. 210 del Código Penal).

“Estamos ante un caso de una gravedad institucional sin precedentes. Un entramado de funcionarios y empresarios montó un esquema de desfalco al Estado. Exigimos una investigación profunda y que la Justicia actúe con celeridad”, expresó el legislador liberal

Por otro lado, durante un allanamiento en la casa de la madre de Cirio, su exsuegra, se encontró un documento que mostraba un gasto de 206 millones de pesos que el empresario realizó en su casamiento con la bailarina y modelo. Estos movimientos podrían ser constitutivos de lavado de activos (art. 303) y enriquecimiento ilícito (art. 268) del Código Penal.

Entre las medidas judiciales solicitadas por los denunciantes contra el ex de Cirio se encuentra: informes sobre la composición accionaria de Valle Fértil S.A. y Banco Sucrédito; registros de operaciones de la fundación vinculada a Piccirillo; análisis de operaciones cambiarias del Banco Central entre 2022 y 2024; investigaciones de la AFIP sobre importaciones asociadas al acusado; reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre operaciones sospechosas; y allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas al empresario.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el caso podría alcanzar a otras figuras del sector público y privado, y revelar una vasta red de corrupción de alto nivel.

La cocinera de Jesica Cirio y Elías Piccirillo habló con el periodista Martín Candalaft en América y declaró: “Yo dormía en una pieza que era para dos o tres chicas. A veces estaba la niñera que no podía dormir arriba porque estaba ocupada la habitación y tenía que venir abajo, donde había otras mucamas. Dormíamos en el piso, nos ponían colchones en el piso. El perrito también dormía ahí, con nosotras, en la pieza. Jesica y Piccirillo vivían juntos, yo atendía a los dos”.

La cocinera estableció: “La verdad que Elías era una mala persona. No fue muy amable que digamos. En general era así con todas las chicas. No era de saludar. No hablaba. Yo he trabajado en varios lugares y los patrones siempre te decían un ‘buen día’, ‘buenas tardes’, pero Elías jamás. Él nunca te saludaba. Te podía pisar y no te saludaba”.

La mujer remarcó que eran sometidas a una vigilancia constante: “En la habitación teníamos una cámara de seguridad. Fue por eso que yo me agarré con la secretaria de personal de la señora Jesica porque le dije que no podía tener una cámara en nuestra pieza porque es un asunto privado. O sea, nuestra pieza es una parte privada nuestra. Tenemos derecho a charlar con nuestros familiares por teléfono en nuestras horas de descanso. ¿Cómo nos van a poner una cámara ahí?”.

En el programa televisivo remarcaron que había un recelo constante de parte de Piccirillo: “A las empleadas les decían que no podían sacar fotos ni grabar videos dentro de la casa. También les prohibían hablar entre ellas cuando no estaban en horario laboral. Es decir, cuando se iban de la casa, no podían hablar entre ellas”.

