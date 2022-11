El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un alerta amarillo por tormentas severas en algunas regiones de Buenos Aires. También hay seis provincias bajo el mismo pronóstico que, en ciertas localidades, es de nivel naranja.

Las localidades bonaerenses afectadas son Florentino Ameghino, General Villegas, Rivadavia, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Hipólito Yrigoyen, Pehuajó, Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, General La Madrid, Laprida, Olavarría, Bahía Blanca, Patagones, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Costa de Villarino y Monte Hermoso.

El alerta comenzó a la mañana y el fenómeno traerá consigo ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. A su vez, el SMN indicó que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de forma localizada”.

En el sur de La Rioja y San Juan, todo el territorio de San Luis, toda Córdoba excepto la zona este, el noreste de Mendoza y el este de La Pampa, tienen un pronóstico similar.

Alerta naranja: qué zonas serán afectadas

El alerta naranja será durante la noche en algunas zonas de Córdoba; en las localidades de Punilla, Colón, Ischilín, Santa María, Totoral, Juárez Celman, Río Cuarto, Calamuchita, Cruz del Eje, Minas, Pocho, San Alberto, y San Javier. Los valores de precipitación acumulada previstos son de entre 40 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

Además, las regiones de San Luis afectadas por tormentas severas son Chacabuco, Libertador General San Martín, Chacabuco, General Pedernera y Junín.

Recomendaciones ante el alerta

El SMN brindó recomendaciones para resguardar a la población: no realizar actividades al aire libre; no sacar la basura y retirar los objetos que impidan que el agua se escurra; alejarse de árboles y postes de luz que puedan llegar a caerse; no quedarse en playas, ríos, lagunas o piletas; y mantenerse informado por las autoridades.



Rb/fl