Un médico entró con su 4x4 a un área protegida de San Juan y causó un daño ambiental de 100 años

Una camioneta Hilux ingresó a una zona restringida de la Pampa del Leoncito, en Calingasta, y dejó profundas huellas sobre uno de los ambientes naturales más frágiles de San Juan. El conductor fue identificado y el vehículo quedó secuestrado por Gendarmería mientras la Justicia analiza las responsabilidades por el grave daño ambiental.

El episodio ocurrió durante el fin de semana pasado y dejó marcas de considerable profundidad sobre la planicie, un área protegida donde el tránsito vehicular está restringido. El hecho generó un fuerte repudio de las autoridades locales ante la magnitud del impacto sobre el ecosistema

La Pampa del Leoncito es una planicie con características únicas, donde las huellas provocadas por vehículos pueden permanecer visibles durante décadas. La Municipalidad difundió imágenes y un video que permiten observar el recorrido de la camioneta y las huellas que quedaron sobre el terreno.

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Según explicó el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, el conductor avanzó varios metros sobre la planicie y luego tuvo que retroceder entre 200 y 300 metros para intentar salir del sector, lo que habría multiplicado el impacto sobre la superficie.

El conductor fue identificado como A. A., un médico de 46 años oriundo de Mendoza. La camioneta, una Toyota Hilux cuya patente pertenece a una mujer de Godoy Cruz, permanece secuestrada bajo custodia de Gendarmería Nacional mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades y las eventuales sanciones.

Según el intendente de Calingasta, Sebastián Carbajal, la maniobra realizada en la Pampa del Leoncito constituye una infracción grave, no solo por el daño ambiental sino también por tratarse de un área protegida con acceso restringido a vehículos.

El caso volvió a poner en discusión el alcance de las multas aplicadas por este tipo de infracciones. Carbajal consideró que las sanciones actuales son insuficientes frente al tiempo que puede demandar la recuperación de un ambiente tan vulnerable. En antecedentes recientes, las multas rondaron el millón de pesos. “Ese monto no guarda relación con el daño sobre un terreno cuya recuperación natural puede demandar hasta un siglo”, afirmó el intendente.

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El antecedente más cercano ocurrió en noviembre de 2025, cuando vehículos tipo UTV ingresaron al sector y dejaron marcas de entre 10 y 15 centímetros de profundidad. En aquella oportunidad, especialistas de la Universidad Nacional de San Juan estimaron que la recuperación del área podía demandar entre 40 y 60 años. En el episodio reciente, la profundidad de las huellas sería todavía mayor.

El rescate también dejó nuevas marcas

La extracción de la camioneta también generó nuevas intervenciones sobre la planicie. Durante el operativo se utilizó una escalera plegable para motos que terminó enterrada en el suelo, mientras que una de las motos empleadas para la maniobra se desplazó por el terreno y dejó nuevas huellas. Para las autoridades, el episodio demuestra la necesidad de extremar los cuidados durante cualquier operativo de rescate dentro de áreas protegidas.

Durante el operativo para extraer la camioneta, quienes se encontraban en el lugar utilizaron una escalera plegable para motos que terminó enterrada en el suelo, y una de las motos fue empleada para desplazarse por la planicie, dejando nuevas huellas.

Carbajal expresó que la denuncia podría tener curso en la Justicia Penal y no limitarse solo a una contravención administrativa. El objetivo, según planteó, es que el episodio se transforme en un antecedente que desaliente nuevas incursiones con vehículos en sectores protegidos. “Yo creo que en la Justicia mendocina hasta cárcel podríamos tener con el daño de un patrimonio”, comparó Carbajal respecto a la gravedad del hecho.

El intendente también adelantó que trabajará junto al diputado departamental en un proyecto de ley para fortalecer la protección de patrimonios naturales de la zona, entre ellos la Pampa del Leoncito, Morrillos y el Arroyo El Fiero.

En el acceso a la planicie, además, existen carteles que indican cuáles son las actividades permitidas y cuáles están prohibidas. También hay un código QR con información adicional para los visitantes.

RM/fl