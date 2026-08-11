El dólar en Córdoba: a cuánto cotiza este martes 11 de agosto

Este martes 11 de agosto el dólar oficial en el Banco Nación se vende a 1.470 pesos y cotiza a 1.520 pesos para la compra.

El Gobierno nacional estableció bandas de entre $1.000 y $1.500 pesos para que la divisa estadounidense flote.

Dólar Banco Nación

- Compra: $1.470.

- Venta: $1.520.

Dólar Blue

- Compra: $1.519

- Venta: $1.551.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP cotiza a $1.523,02 para la compra, y $1.523,46 para la venta.

Este martes 11 de agosto la cotización del dólar oficial varía según la entidad financiera. Así están los valores:

Bancor

- Compra: $1.470.

- Venta: $1.530.

ICBC

- Compra: $1.460.

- Venta: $1.520.

Banco Supervielle