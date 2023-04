Espinoza dejó con 9 jugadores a Atlético y San Lorenzo tuvo un distendido paso por Tucumán

San Lorenzo tenía una visita complicada a Atlético en Tucumán, pero todo le salió redondito y ganó 3-1, quedando segundo a un punto de River. El tema es que el resultado excedió un tanto el plano estrictamente futbolísitico, porque un primer tiempo que había sido excelente y en el que San Lorenzo ganaba 2-1, terminó con dos expulsiones de jugadores tucumanos sumamente polémicas dispuestas por Fernando Espinoza, lo que allanó el camino azulgrana a la victoria.

Ya en la segunda etapa, los de Insúa se limitaron a hacer circular la pelota, llevaron el marcador al 3-1 final y aunque un sacrificio conmovedor de los jugadores locales consiguió en un par de oportunidades que se luciera Batalla, lo cierto es que el triunfo de San Lorenzo nunca corrió riesgos.

Los goles de San Lorenzo fueron de Iván Leguizamón -en dos ocasiones-, y Nahuel Barrios. El descuento para Atlético fue obra de Nicolás Romero.

Con este resultado, San Lorenzo suma 20 puntos y quedó a uno de River Plate, mientras que Atlético Tucumán quedó con 8 puntos, a dos de Colón, último en la tabla general.

En una tensa primera parte, al minuto del encuentro el árbitro Fernando Espinoza expulsó al entrenador del local, Lucas Pusineri, por gesto inapropiado, pero cerca del final de esa etapa también expulsó a Ignacio Maestro Puch y Guillermo Acosta, en situaciones que no parecieron merecedoras de semejante sanciones.

En tanto, a los 7 del complemento Gastón Hernández también vio la tarjeta roja en San Lorenzo, en una jugada en que la repetición de la TV mostró que ni siquiera había cometido infracción. Con esa decisión Espinoza redondeó una tarea pobrísima, que no derivó en violencia por el comportamiento ejemplar del público tucumano.

Por la undécima fecha, San Lorenzo recibirá a Boca el próximo miércoles 12 desde las 16.30, en el Nuevo Gasómetro, y ese mismo día mismo día, Atlético Tucumán visitará a Estudiantes a las 21.30.





Síntesis

Atlético Tucumán 1 - San Lorenzo 3 Estadio: José Fierro.

Árbitro: Fernando Espinoza. VAR: Lucas Novelli.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Moisés Brandán, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Ignacio Maestro Puch, Ramiro Ruiz Rodríguez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Rafael Pérez, Gastón Hernández, Agustín Giay, Jalil Elías, Carlos Sánchez, Malcom Braida, Iván Leguizamón, Andrés Vombergar y Nahuel Barrios. DT: Ruben Darío Insua.

Goles en el primer tiempo: 7m Iván Leguizamon (SL), 19m Nahuel Barrios (SL), 25m Nicolás Romero (AT).

Gol en el segundo tiempo: 13m Iván Leguizamon (SL)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) R. Tesuri por M.

Brandan (AT) y A. Bareiro por J. Elias (SL), 15m F. Perruzzi por A. Giay (SL), 16m E. Cerutti por N. Barrios (SL), 18m M.Estigarribia por M. Coronel (AT), 20m G. Maroni por A. Vombergar (SL), 28m F.Di Franco por B. Kociubinski (AT), 35m G. Lujan por I. Leguizamon (SL), 40m B. Guille por R.R. Rodriguez (AT).

Incidencias en el primer tiempo: 42m expulsado Ignacio Puch (AT), 43m Expulsado Guillermo Acosta (AT).

Incidencias en el segundo tiempo: 7m expulsado Gastón Hernández.

NA/HB