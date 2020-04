Estados Unidos dio de baja a un militar que alertó sobre un brote de coronavirus en su portaaviones

por Ernesto Ise

El capitán Brett Crozier estaba a cargo de un portaaviones nuclear con un tripulación de 4800 marineros. Y comunicó al Pentágono que había un brote de coronavirus había ya afectado a cien de sus tripulantes y que había que poner en cuarentena al resto. Esto fue lo que provocó que lo relevaran de su cargo. “No estamos en guerra; los marineros no tienen que morir. Si no actuamos ahora, no estamos cuidando como se debe a nuestro activo más confiable: nuestra tripulación”, redactó Crozier en una extensa carta a sus superiores.

“Se requiere una acción decisiva. Retirar a la mayoría del personal de un portaaviones nuclear estadounidense desplegado y aislarlos durante dos semanas puede parecer una medida extraordinaria”. La respuesta de su superior, Thomas Modly -secretario en funciones de la Armada de Estados Unidos-, fue una crítica a lo que consideró como un “juicio extremadamente pobre” sobre la situación en el portaaviones. Y Modly señaló que “perdió la confianza en las capacidades” de su subordinado quien al enviar una carta por fuera de la cadena de mando demostró que se dejó sólo llevar por sus emociones. Y se lo despidió de la Marina.

El manejar la cuestión “por fuera” se debe a que se acusa al capitán Crozier de que habría filtrado la carta a los medios. Y para su superior Modly esa conducta generó una sensación de que “la Marina de Estados Unidos y que el gobierno no estaba respondiendo a los cuestionamientos” planteados por el encargado del portaaviones y de los cuatro mil marineros. “Eso crea pánico”, argumentó Modly quien, interpelado por la prensa de su país, primero dijo que iba a ver sanciones contra el capitán. “Crozier permitió que la complejidad de su desafío por el brote de COVID-19 en su nave abrumara su capacidad de actuar profesionalmente. Y actuar profesionalmente era lo que más se necesitaba en ese momento”, dijo Modly .

La sanción finalmente contra sí se aplicó contra el capitán del portaaviones Theodore Roosevelt, pero la finalidad de la carta que Crozier redactó se cumplió. Unos 2700 marineros de los más de 4.800 que están en el portaaviones bajarán a tierra, y están previendo que a los 100 que ya dieron positivo por coronavirus su sumen otros muchos más. El inconveniente es que el punto terrestre más próximo es la isla de Guam -uno de los territorios no incorporados a Estados Unidos-, en el Pacífico. Y allí no hay capacidad “hotelera” para alojar a los que desembarquen . Sobre todo teniendo en cuenta que en esa isla también están aplicando las medidas de aislamiento sanitario por la pandemia.

Por otro lado, desde lo político, en el congreso de Estados Unidos, legisladores de la oposición ya marcaron como desaprobatoria la sanción al capitán Crozier y se exigiría una investigación sumaria. Pero eso quedará para cuando la emergencia sanitaria que afronta Estados Unidos lo permita. La pandemia del coronavirus puso en más que alerta todo el sistema sanitario de ese país que hoy se ubica con el mayor número de afectados y de muertos a causa el coronavirus.