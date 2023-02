"Estoy enamorada de un rugbier": una joven generó polémica al contar que le gusta Blas Cinalli

Una joven publicó un video que generó polémica en redes sociales: allí confiesa que está “enamorada de Blas Cinalli”, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.

Jimena, de 22 años, compartió esto con sus seguidores de Tik Tok. “Estoy enamorada de un rugbier. Perdón gente, necesito descargarme con alguien y que me den sus opiniones”, comienza diciendo en el video.

Luego continúa y pide que no la juzguen: “Estoy enamorada de Blas Cinalli, pero mucho. Al punto de que sueño con ese chabón. Muy obsesionada con él. Sé que no me puedo enamorar de un asesino, que está preso, pero lo amo. No me juzguen”, dice.

Como era de esperarse con un tema que generó gran reacción en la sociedad, Jimena recibió muchísimas críticas e insultos por haber contado lo que le pasaba.

La joven habló luego sobre lo sucedido y dijo que no esperaba que su video se viralizara ni que podría recibir tanta cantidad de críticas. “Lo hice para que la gente opine si estaba mal o no que sueñe con este chico que me gusta. La mayoría me dijo que sí. Pero no es mi culpa sentir atracción por él”, dijo en diálogo con TN.

Jimena consideró que, “para muchos, para la sociedad, está mal que un preso rehaga su vida amorosa”, y remarcó: “Además, quiero aclarar que no apoyo lo que hicieron; solo dije que me gustaba mucho Blas”.

Blas Cinalli (izquierda).

Blas Cinalli rompió el silencio: "quiero cambiar de abogado" y "no le pegué a Fernando"

Blas Cinalli, de 21 años, fue condenado a 15 años de prisión como "partícipe secundario" del crimen de Fernando Báez Sosa.

Días atrás, sorprendió al hablar públicamente con el canal Crónica mediante una serie de mensajes, en los que aseguró que no tuvieron intención de cometer el crimen. “No ideamos un plan para matar a Fernando. No hubo roles, eso nunca existió”, comenzó diciendo Cinalli, condenado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°1 de Dolores.

Blas Cinalli.

En otro tramo de su mensaje, Cinalli criticó a quienes hablan mal del grupo y dijo no entender el porqué de ese odio: "Perdón ya pedimos, seguro no se soluciona nada con eso", y dijo que de todas formas "los escrachan por todos lados".

"Dejen vivir, no tenemos vida, viven hablando mal de nosotros. Cortenlá, pagar ya estamos pagando desde el primer día", afirmó.

"No entiendo por qué tienen tanto odio hacia nosotros", subrayó el joven oriundo de Zárate, y sostuvo que "ya es hora de que este odio inmenso se termine”.

AG / MCP