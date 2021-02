Facebook: 17 años de la red social que revolucionó al mundo digital

Noticias Relacionadas Quiénes son los millonarios que aumentaron aún más su fortuna en la pandemia

El 4 de febrero de 2004, Mark Zuckerberg y sus compañeros de estudios de la Universidad de Harvard crearon TheFacebook.com, un sitio que conectó de manera online a cientos de estudiantes de la universidad y de otras treinta a lo largo de Estados Unidos. Lo que inició como una plataforma de comunicación entre los alumnos, terminó siendo la red social dominante en mucho tiempo, la cual marcó un precedente en lo que respecta a la interacción digital.

Diecisiete años después, la empresa superó los 2.500 millones de usuarios, tiene en su poder las aplicaciones de Instagram y WhatsApp, compradas por la compañía en 2012 y 2014, respectivamente. Según el sitio Internet Live Stats, internet cuenta con más de 4.817 millones de usuarios activos. Más de la mitad se encuentran en Facebook.

Polémicas de Facebook

Más allá del evidente éxito, Facebook ha sido criticada por sus términos de uso, en cuanto a datos e imagen, por el acceso a la información de los usuarios una vez dados de baja y también debido al alcance que tiene entre menores de edad, sus efectos psicológicos y sus políticas de privacidad. Además, ha estado involucrada en el centro de escándalos de trascendencia global, como el fomento de conductas monopólicas.

En este último aspecto, la compañía fue acusada de participar del programa de vigilancia electrónica de alto secreto de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA por sus siglas en inglés), según los documentos filtrados por el ex empleado de la CIA, Edward Snowden.

Mark Zuckerberg, el creador de Facebook.

En marzo del 2018, The New York Times, The Guardian y The Observer denunciaron que la empresa Cambridge Analytica estaba explotando información personal de los usuarios de Facebook, adquirida por un investigador externo para su supuesto uso en investigaciones académicas. Los reportes de prensa dieron cuenta de que los datos se utilizaron con fines políticos y demostraron que Facebook tuvo conocimiento de estos hechos y no hizo nada por proteger los datos de sus usuarios.

En ese mismo año, Zuckerberg se presentó en el Capitolio para dar explicaciones respecto del masivo robo de datos personales por parte de Cambridge Analytica y pidió disculpas ante los congresistas por el escándalo.

En cuanto a las demandas por supuestas prácticas monopólicas por parte de Facebook, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC, por sus siglas en inglés) y un grupo de fiscales de 48 de los 50 Estados del país norteamericano presentaron en diciembre del año pasado una demanda contra la empresa para reducir su tamaño y su posición de mercado. Según la demanda, la tecnológica que dirige Mark Zuckerberg lleva años manteniendo su “monopolio” en el sector de las redes sociales mediante conductas empresariales que atentan contra el libre ejercicio de la competencia.

