Felipe Miguel: “Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública: en realidad es que nunca la tuvieron”

En el segundo y último informe de gestión del año, Felipe Miguel repasó cada uno de los ejes de trabajo que lleva adelante el Poder Ejecutivo de la Ciudad, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta. En su presentación, comenzó haciendo especial hincapié en las diferencias con el modelo Kirchnerista en materia de educación: “Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron. Y nunca la tuvieron porque no les interesa. Es otra de las mentiras del relato kirchnerista que, en este caso, la pandemia se ocupó de desmentir”.

En esa línea, agregó: “Mientras el kirchnerismo se ha resistido sistemáticamente a evaluar, nosotros medimos los conocimientos de los estudiantes. No lo hacemos para estigmatizar, al contrario. Lo hacemos para identificar los problemas y ayudarlos. Porque estigmatizarlos, o peor aún, condicionarlos, sería privarlos de una educación de calidad que les permita conseguir un trabajo y progresar en sus vidas”.

Además sentenció: “Al kirchnerismo no le importa que los chicos pasen de año por decreto o salgan de la secundaria sin los conocimientos necesarios. No le importa que los chicos pierdan horas y días de clase. No le importa que esos chicos el día de mañana no consigan trabajo y tengan que vivir de los planes”. Y continuó: “Y no les importa porque en el fondo les conviene. Les conviene que la gente los necesite y los ciudadanos se conviertan en rehenes de los planes y del Estado. Ese es el modelo que montaron. Nosotros queremos que la gente no dependa del Estado. Queremos ciudadanos libres, críticos y con igualdad de oportunidades”.

Al hablar de seguridad y remarcar que la Ciudad cuenta con la tasa de delitos más baja de la historia, sostuvo que “es la consecuencia de una decisión política de Horacio Rodriguez Larreta llevada adelante con firmeza y con un plan”. En ese sentido, cuestionó: ¿Tendríamos estos mismos resultados si creyéramos que los delincuentes son víctimas, si pensáramos que la inseguridad es una sensación, si entendiéramos que las taser son picanas y no un elemento para disuadir a los delincuentes o si creyéramos que los barras no son violentos sino parte de la fiesta popular? ¿Qué Ciudad tendríamos si nos gobernara la gente que milita estas ideas?

Y para continuar, exclamó: “Aunque nos sugieran dejar de detener a los delincuentes, en la Ciudad el que las hace las paga. Vamos a seguir previniendo, actuando y poniendo a disposición de la justicia a los delincuentes cuando se cometa un delito”.

Durante su discurso hizo referencia a que en el 2023 va a haber una oferta electoral del PRO, pero además una oferta de gestión para asegurar que continúen las transformaciones que se vienen llevando adelante la Ciudad. Y sobre este punto, aseguró: “Nuestra visión es que para 2030, entre muchas otras cosas, los barrios vulnerables que conocemos sean barrios formales de la Ciudad, que los estudiantes terminen la escuela con una formación bilingüe, que puedas llegar en bicicleta hasta la Provincia por la Costa, que haya plazas sobre la General Paz. Que los turnos de salud en la Ciudad se puedan obtener a través de plataformas digitales, sin necesidad de concurrir a un centro de salud; y que haya una intrared para que los médicos puedan hacer derivaciones en el mismo momento de la consulta. Que el transporte público sea eléctrico y los subtes auto comandados, sin conductores. Y por supuesto nuestra visión es continuar la baja sostenida de delitos, ahí no podemos aflojar”.

Por eso, sostuvo: “Es importante que tengamos tantos candidatos del pro, con tanta experiencia para garantizar la continuidad de las políticas” Y agregó: “Confiamos que esta visión que tenemos para la Ciudad, a diferencia de lo que pasa hoy, va a estar acompañada de un Gobierno Nacional que no le ponga palos en la rueda al desarrollo de ningún distrito”.

A lo largo de su exposición, hizo referencia a la suba de casos de coronavirus de las últimas semanas y aclaró: “Frente a la nueva suba de los casos de coronavirus, nos anticipamos. Ya le pedimos al Gobierno Nacional que nos aumente el suministro de vacunas, estamos sumando nuevas postas de vacunación y aumentamos la cantidad de turnos disponibles por día para vacunarse. Es muy importante que la gente se dé las dosis de refuerzo”. Y en este sentido, mencionó que: “de ninguna manera estamos en la situación que teníamos en la pandemia: tenemos las vacunas, tenemos la infraestructura sanitaria y estamos aumentando la capacidad instalada en la medida que sea necesario, siendo muy responsables en el uso de los recursos”.

Felipe Miguel destacó que durante este año legislativo, se aprobaron “leyes fundamentales para la transformación estructural de Buenos Aires” como el nuevo Estatuto Docente, la Ley de integración productiva y la transformación de la Costa. Además, celebró la aprobación del presupuesto 2023: “Un presupuesto racional, realista y sensato que pone sobre la mesa varios temas que están en debate en la Argentina”, sostuvo y detalló:

“En primer lugar, la responsabilidad impositiva. Tal como nos comprometimos con los ciudadanos, no vamos a crear ni aumentar ningún impuesto.

En segundo lugar, el equilibrio fiscal. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, gracias a la administración responsable de los recursos de sus ciudadanos, va a tener déficit cero.

Y en tercer lugar, la inversión pública y el peso de la deuda. Para el 2023, los recursos destinados a Salud, Educación y Desarrollo Humano alcanzarán el 63% del total. Y va a disminuir el peso de la deuda, un 30%.”

Además de agradecer a los legisladores presentes, mencionó especialmente el trabajo de Emanuel Ferrario, vicepresidente primero de la Legislatura, y afirmó: “Me enorgullece contar con alguien como él dentro de los candidatos del PRO a Jefe de Gobierno”.

Antes de iniciar con cada uno de los ejes de gestión, enfatizó: “Los datos existen, son públicos y muestran la evolución y la gestión responsable que sostenemos en la Ciudad. Dato mata relato.”

EDUCACIÓN Y TRABAJO

Educación:

Para comenzar a desarrollar este punto, el jefe de Gabinete de la ciudad, sostuvo que “El presupuesto educativo en la Ciudad representa el 20% del presupuesto total. De esta forma, es el más alto de todas las áreas y el mayor en 7 años”. Asimismo, destacó que “Esto se evidencia en la transformación educativa de la Ciudad'' y resaltó que “Hoy la Ciudad tiene nuevamente un calendario escolar extendido, alcanzando para el año que viene 192 días de clases”.

En este sentido, Felipe Miguel detalló que “en las escuelas donde no hubo clases por las tomas que hizo un grupo minoritario de estudiantes se recuperarán los días perdidos en diciembre, al finalizar el período de clases regulares”. “En esto queremos ser bien claros: no da lo mismo estudiar que no estudiar, no da lo mismo respetar las leyes que infringirlas”, enfatizó.

Para continuar, mencionó que “El 100% de las escuelas está participando de las prácticas profesionales y los chicos están complementando sus formación con prácticas en instituciones y empresas”. Además, dijo que “los chicos y sus familias valoran estas prácticas porque los ayudan a encarar su futuro laboral mejor preparados” y cuestionó que “Resulta absurdo que desde los centros de estudiantes kirchneristas le digan a los chicos que estas prácticas no sirven”.

A raíz de comentarios realizados por algunos legisladores, detalló especialmente el funcionamiento de las viandas en las escuelas y sostuvo: “La Ciudad ofrece a los estudiantes de todos los niveles educativos una alimentación variada, completa y segura, diseñada por un equipo de profesionales de la alimentación que contempla las necesidades nutricionales de los chicos”. Además, agregó: “Esto es así porque hay una ley de la Ciudad, la ley 3704, que establece qué tienen que tener los menúes escolares, cuántas calorías, cuántos miligramos de Hierro, de Vitamina A, de Vitamina C... No lo defino yo, no lo define Horacio”.

Sobre la formación docente, comenzó cuestionando: “Otro debate que nos debemos como sociedad es qué tipo de docentes queremos frente a un aula. Nosotros no queremos docentes aferrados a sus cargos o que hagan política en el aula. Queremos docentes responsables, exigentes, críticos, curiosos, con incentivos para crecer en su vocación”. En este sentido, el jefe de Gabinete sostuvo que “con la reforma del estatuto, miles de docentes se están capacitando porque saben que el ascenso en la Ciudad es por mérito y formación, y no sólo por antigüedad como fue históricamente”. En esa línea, señaló que cada año, más de 1.300 docentes participan de los cursos de ascenso y que desde 2021 se triplicaron la cantidad de horas de formación para quienes buscan ascender en su carrera, de 44 a 135 horas.

Además, destacó la construcción de 54 escuelas nuevas durante esta gestión, y enfatizó que es: “la inversión en infraestructura más grande de la historia de la Ciudad. Repito, por si alguno se olvidó, la más grande de la historia de la Ciudad. Hoy seguimos adelante en ese camino”.

Sobre las instancias de evaluación de los aprendizajes, mencionó: “Acá quiero ser claro: tenemos que evaluar a los estudiantes. Aunque algunos todavía sostengan que “evaluar es estigmatizante”, los países que han avanzado en materia educativa han medido, han evaluado y han mostrado a la sociedad los resultados”.

Felipe Miguel, anunció también que “bajó la repitencia en la Ciudad”, y sostuvo: “Bajó evaluando, tomando decisiones concretas como las que les mencioné antes y asegurando que los chicos terminen el año con los conocimientos necesarios”.

Sobre las modificaciones en los criterios para ser alumno regular, detalló: “Parte de una buena educación es inculcar a los estudiantes las responsabilidades. Y esto significa trabajar para que los chicos aprendan en las aulas. Por eso, en agosto de este año cambiamos el criterio para ser alumno regular: en un bimestre tienen que tener por lo menos un 85% de asistencia y no pueden tener más de 25 inasistencias a lo largo del ciclo lectivo”.

Sobre el programa “Terminá la secundaria”, anunciado junto a Horacio Rodriguez Larreta el miércoles, comentó que es una iniciativa con la que buscan que personas que no hayan terminado sus estudios secundarios tengan la posibilidad de retomarlos y obtener el título de manera gratuita, virtual y desde cualquier parte del país.

Para culminar el eje de educación, el jefe de Gabinete destacó el labor de Soledad Acuña al frente del área, “la calidad y la inversión educativa en la Ciudad crecen por el trabajo de un equipo de gobierno pero, sobre todo, por la conducción de Soledad Acuña, una ministra que va al frente, y que es un orgullo que sea una de las precandidatas para la sucesión en la Ciudad”.

Trabajo:

Para iniciar el desarrollo de este eje, Felipe Miguel comenzó comentando: “No descubro nada si afirmo que el mercado laboral en el país es frágil y es frágil desde hace ya varios años. Es el reflejo de un país que perdió la brújula: no genera empleo, ni incentivos para el trabajo”. Y continuó: “Salir de esta situación es un desafío que mucho se verbaliza pero que en pocos lugares del país es una verdadera política de Estado. La manera de salir de la pobreza es con trabajo; un trabajo que nos permita sentir a los argentinos que podemos tener una mejor vida que nuestros padres, que nuestros abuelos”.

“Tenemos que generar confianza para que el comerciante, productor, pyme o el gran inversor internacional diga: "este es un país donde hay previsibilidad, reglas de juego, donde se respeta la palabra, donde el Estado no te persigue sino que te facilita las condiciones, donde hay innovación, emprendedurismo, tecnología". Y no estamos bien ahí, hay países que han avanzado mientras que nosotros no generamos empleo en blanco.”, sostuvo.

Para continuar, detalló con diferentes ejemplos que la Ciudad de Buenos Aires ha sido testigo de una política de descentralización y creación de empleo:

Mencionó que Parque Patricios hace 15 años era un polo de expresos de camiones y hoy es uno de los distritos tecnológicos más importantes de la Argentina y genera 23.659 puestos de trabajo; y el caso de Colegiales, que era una zona que estaba decayendo y hoy es el centro de la industria audiovisual del país. “La Boca era uno de los barrios más inseguros, hoy es la comuna de los principales eventos de arte”, agregó.

Para mencionar algunos números, comentó que “en estos años ya se instalaron 942 empresas en estos barrios que construyeron 574 mil metros cuadrados, hicieron inversiones por 434 millones de dólares, y generaron más de 36 mil empleos entre los distritos tecnológicos, audiovisual, y de artes y diseño”.

Además, agregó que en el Distrito del Vino en Villa Devoto se están instalando 6 proyectos con una inversión de 8,4 millones de dólares. Y hay otros 7 proyectos próximos a instalarse.

Por otra parte, sostuvo que este año visitaron la Ciudad más de 5 millones de turistas nacionales y 1.5 millones de turistas internacionales, lo que representa una recuperación del 78% y el 53% respectivamente.

Y para continuar hablando de turismo, anunció que en la Ciudad sumarán una nueva atracción: “Como en Nueva York se puede subir al Empire State y en París a la Torre Eiffel, a partir del año que viene en la Ciudad se va a poder subir al Obelisco”.

Continuando con el eje de Trabajo, aclaró: “Como parte del presupuesto 2023, vamos a sostener los incentivos fiscales para sectores estratégicos de alta empleabilidad: vamos a seguir eximiendo del pago de Ingresos Brutos a los sectores productivos y PyMEs industriales y vamos a sostener las exenciones impositivas para las empresas que se instalen en los Distritos”.

Sobre los jóvenes que manifiestan la posibilidad de irse del país, Felipe Miguel afirmó: “El deseo de éxodo es el síntoma de una Argentina en crisis. En la Ciudad, hasta que haya un modelo de país previsible, les ofrecemos una alternativa: en julio, en conjunto con el sector privado, lanzamos un plan de empleo joven gracias al cual 1.734 chicos ya están trabajando en blanco en empresas pequeñas y medianas de la Ciudad. Y otros 966 jóvenes se encuentran en proceso de adhesión”.

Además, señaló que más de 2.500 personas participaron de las Prácticas Formativas y el 60% de los participantes logró conseguir un trabajo formal; y sostuvo que “Hay que terminar con esa idea de que el empresario es un especulador. En la Ciudad tenemos un montón de ejemplos de que los convenios público-privados funcionan y generan empleo, como es el caso del proyecto del bajo viaducto Mitre, el paseo Gigena o el Parque de la Innovación”.

En esa línea, dijo que “Argentina necesita un gobierno que acompañe a las personas que se esfuerzan, se arriesgan y dan todo por cambiar su presente y garantizar un mejor futuro”.

Para culminar este punto, aseguró que “Gracias a todos estos esfuerzos, el desempleo en la Ciudad bajó del 9% en el segundo trimestre del 2021 al 5,4% en el segundo trimestre del 2022”.

TRANSFORMACIÓN URBANA

Transporte y obras:

Para comenzar este punto, Felipe Miguel realizó una comparación con la película Nueve reinas e invitó a los presentes a recordar cómo se veía la Ciudad cuando fue filmada. “¿Qué Ciudad recuerdan? Imagino que una Buenos Aires sucia, gris, rota, opaca, llena de inseguridad. ¿Qué Ciudad vemos ahora? Una Buenos Aires linda, cómoda, verde, cada vez más segura, más integrada, conectada, disfrutable”.

“Eso es el resultado de una gestión disruptiva, diferente”, sostuvo y agregó: “Como las principales ciudades del mundo, Buenos Aires ya tiene ocho corredores de Metrobús, dos viaductos, una autopista exclusiva para camiones, 300 kilómetros de ciclovías y cientos de hectáreas de plazas y parques.

En este aspecto, el jefe de Gabinete afirmó que se va a invertir un 15,3% del presupuesto 2023 en obra pública. “Esto equivale a cifras previas al 2020, es decir previas a la pandemia y a la quita de la coparticipación”, detalló.

Para continuar, comentó que una de las mayores transformaciones que van a llevar adelante es la de la Costa y que es “uno de los proyectos más revolucionarios de la historia de esta Ciudad”. Algunos de los espacios que conforman el proyecto y fueron detallados por Felipe Miguel, son: un nuevo parque público de 3.285 m2 con un memorial que va a recordar a las víctimas del atentado a la AMIA; el “Parque del Vega”, un espacio verde de 5 hectáreas ubicado en las tierras que se ganaron al río con las obras del Arroyo Vega; el Distrito Joven, que contará con 73 hectáreas con propuestas culturales, comerciales, deportivas, de entretenimiento y un paseo lineal de cara al río con 7,6 kilómetros de costa. Además, mencionó la transformación de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors en un nuevo espacio verde y público de 50,8 hectáreas, el Parque Salguero que sumará 8,8 hectáreas de espacio verde y público, el actual predio de Punta Carrasco que se convertirá en un parque público de 8,2 hectáreas, y el Parque Costero BA, una playa pública de 3 hectáreas en la costa del Río de la Plata.

Además, comentó que se seguirán sumando espacios verdes en todos los barrios, como la plaza Fitz Roy en Villa Crespo, el Parque Gigena en Palermo frente al Hipódromo, y un parque con 2,15 hectáreas de verde en Colegiales, entre otros.

Sobre la transformación del Barrio Chino, comentó que “40 de los locales del sector del Barrio Chino van a ser inaugurados el mes que viene, en enero; mientras que la mitad de los locales de la zona de Libertador y el Hipódromo van a estar listos en junio próximo” y agregó: “Todos los comercios del bajo viaducto van a estar en funcionamiento a fines de 2023”.

En esta línea, sostuvo que: “Este es un punto más donde se ve la gestión y la presencia o ausencia del Estado. En lugares que podrían haber sido potencialmente inseguros, oscuros o peligrosos, hicimos espacios con iluminación, movimiento, seguridad, vida comercial y trabajo”.

Al hablar de la movilidad en la Ciudad, Felipe Miguel sostuvo que “Los siniestros viales son una de las principales causas de muerte de jóvenes de entre 18 y 36 años en nuestro país” y que por eso en la Ciudad trabajan para bajarlos, con fiscalización y controles como los de velocidad y alcoholemia, pero también con educación y concientización, como en el caso del nuevo examen en calle.

En ese sentido, detalló: “Como ocurre en muchas ciudades de Suiza, Francia, Alemania y otros países de Europa, los futuros conductores deben pasar la prueba de manejo en la calle para obtener su licencia, enfrentándose a situaciones de tránsito real. Tal como nos comprometimos en agosto, el examen ya funciona en 10 comunas de la Ciudad”.

Además, señaló que el examen para sacar la licencia ahora es más exigente, incluyendo una evaluación teórica más rigurosa. Y, para simplificar los trámites, se modificaron los períodos de validez según la edad de los conductores.

“Las normas están para cumplirse. En la Ciudad una persona que pasa un semáforo en rojo, maneja en contramano, excede la velocidad o bloquea una rampa para discapacitados pierde puntos hasta incluso llegar a la inhabilitación de su licencia”, agregó.

En cuanto a la fiscalización, afirmó que fueron renovados 218 equipos e incorporados 73 nuevas cámaras de control en lugares con altos índices de incidentes, con un total de 208 puntos de fiscalización.

En paralelo al transporte, sostuvo que van a seguir adelante con el plan hidráulico, un proceso que es fundamental para que la Ciudad no se inunde cuando llueve. “Con la obra de ramales secundarios, cumplimos el compromiso de superar los 30 km de túneles hidráulicos que van a aliviar los caudales de los arroyos Maldonado, Cildañez y Vega. Obras que, como se hacen por debajo de la tierra, no se ven, pero que le mejoran sustancialmente la vida a los ciudadanos”, detalló.

Para continuar, mencionó que ya está funcionando una parte de la primera calle compartida de la Ciudad, la Avenida Libertador, que mejora la movilidad con ciclovías, nuevas paradas de colectivos, más de 400 árboles. Y afirmó que “la totalidad de la obra va a estar lista el año que viene”.

Sobre movilidad sustentable, comentó que la Ciudad superará los 300 kilómetros de ciclovías antes de fin de año y que el sistema de Ecobici ya cuenta con 330 estaciones y 3300 bicicletas.

Además, continuó: “Estamos construyendo la segunda etapa del Metrobus del Bajo que, junto con la primera etapa, conectará Retiro con Microcentro, Puerto Madero, San Telmo y La Boca. La obra va a ahorrarle a más de 250 mil personas un 30% del tiempo de su viaje y va a estar lista a mediados de febrero del próximo año”.

Y en esa línea, sostuvo: “Este mes estamos arrancando las obras del décimo corredor de Metrobus de la Ciudad, el de Alberdi y Directorio, que va a unir los barrios de Flores, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro, Parque Avellaneda y Mataderos”.

Mantenimiento:

“Una buena gestión se ve cuando todo funciona; cuando la vereda de la cuadra se repara, cuando el árbol se poda, cuando el pasto de la plaza se corta, cuando los chicos juegan en espacios en condiciones. Esto es lo que mejora la calidad de vida a los vecinos todos los días”, comenzó.

Y para continuar, entre otros datos, mencionó que durante el 2022, se inspeccionaron 34.923 columnas de alumbrado, se están instalando 25 mil luces peatonales, se repavimentaron 472 cuadras; se arreglaron 73.130 metros cuadrados de bacheos; se podaron 74.774 árboles; se completaron 32.200 operativos de control de plagas, desratización y desinsectación; se hicieron 973 mil metros cuadrados de veredas y 1.826 rampas. Además, se realizaron 287 intervenciones en espacios verdes y se está renovando integralmente el Puente de la Mujer. “Reemplazamos el piso de madera original por uno de madera sustentable que construimos con 100 mil botellas de amor que los vecinos llevaron a los puntos verdes”, detalló Felipe Miguel.

El jefe de Gabinete, recordó que en la gestión pasada se cumplió con el compromiso de lanzar el Plan de Acción Climática, que establece una serie de acciones y estrategias para lograr los dos objetivos planteados: que la Ciudad reduzca las emisiones de carbono a la mitad en 2030 y que seamos una Ciudad carbono neutral en 2050.

Y en ese sentido, afirmó: “Bajo ese compromiso es un orgullo haber sido anfitriones del C40, una de las mayores cumbres climáticas a nivel internacional y un reconocimiento a una gestión responsable y sostenida en el tiempo”. Comentó que 109 alcaldes visitaron Buenos Aires y mencionó que por primera vez, por iniciativa del Jefe de Gobierno, Horacio Rodriguez Larreta, 150 intendentes del país participaron de la cumbre y se comprometieron con objetivos para proteger el ambiente.

“La CAF y el BID se comprometieron a invertir 86 mil millones de dólares en la región con el objetivo de mitigar las consecuencias del cambio climático”, dijo y agregó: “Es un ejemplo más de que se puede: de que cuando hay una buena gestión, comprometida, innovadora, diferente, el mundo te observa, te reconoce y te da un lugar de relevancia”.

INTEGRACIÓN SOCIO-URBANA

Sobre este punto, Felipe Miguel comenzó señalando que “La mejor política social es el trabajo, y para eso es necesaria tanto la inversión en infraestructura como el desarrollo de las economías locales” y mencionó: “Estamos haciendo obras de servicios básicos en simultáneo en 8 barrios vulnerables de la Ciudad: Barrio 31, 20, Playón Chacarita, Rodrigo Bueno, Ramón Carrillo, 21- 24, 1-11-14 y 15. Para 2023, van a estar finalizadas el 100% de las obras de infraestructura básica de agua, desagües pluviales y cloacales del Barrio 31, Rodrigo Bueno y Playón de Chacarita”.

Además, agregó que llevan construidas 4.642 viviendas nuevas en el Barrio 20, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Camino de Sirga y Barrio 31, y que este año se mudaron 144 familias, y así ya son un total de 4.563 que ya están en su nuevo hogar. Además, agregó que este año se están construyendo 584 departamentos más.

Sobre este tema, el jefe de Gabinete enfatizó: “Cada uno de estos beneficiados pagó, como corresponde, cada cuota de su vivienda. Creemos en un Estado facilitador, más que en un Estado constructor y asistencialista”.

En este sentido, celebró la Ley de Economía Social y Popular sancionada por la Legislatura en diciembre de 2020, ya que cuenta con más de 6.800 Unidades Productivas registradas que dan trabajo a más de 16 mil personas; así como la Ley de Integración Productiva, sancionada en mayo de este año, para impulsar la instalación de empresas en barrios populares a través de incentivos impositivos. “Ya hay 32 empresas que están instaladas en el Barrio 31 y generan más de 100 puestos de trabajo” detalló Felipe Miguel.

También, mencionó que 130 mil personas reciben alimentos en los grupos comunitarios y en los 75 Centros de Primera Infancia; 1.495 personas reciben el Ticket Social, 11.888 personas reciben el subsidio habitacional 690 y 42.013 hogares acceden a Ciudadanía Porteña. Además, 1.008 personas en situación de vulnerabilidad participan del programa Estudiar es Trabajar, que acompaña a quienes buscan finalizar sus estudios.

Al hablar de asistencia social, sostuvo que: “Como estamos convencidos de que estas ayudas deben ser temporarias y llegar a las personas que realmente están en una situación de emergencia, estamos haciendo las modificaciones legales que corresponden para que no se superponga nuestro programa Ciudadanía Porteña con la AUH nacional”.

SEGURIDAD

Para comenzar este eje, Felipe Miguel afirmó que “A finales de este año el Gobierno Nacional ya nos habrá sacado a los ciudadanos de Buenos Aires $250 mil millones en concepto de coparticipación, que destinábamos a la seguridad de millones de argentinos. Y, si esto sigue así, para fines del año que viene la pérdida total alcanzará los $530 mil millones”.

Sin embargo, continuó señalando que “A pesar de esto, no renunciamos a la seguridad de los ciudadanos” y “El año que viene vamos a destinar el 15,4% del total de nuestro presupuesto a mantener la inversión en seguridad”.

En esta línea, detalló que en la Ciudad cuentan con 26.454 policías de los cuales 19.699 se encuentran controlando las calles. Además, sostuvo que el Anillo Digital de la General Paz, cuenta con 732 lectoras de patentes en 74 accesos de la Ciudad, lo que permitió disminuir un 90% los secuestros extorsivos. A su vez, mencionó que la Ciudad cuenta con tres Centros de Monitoreo Urbano y sumará un cuarto en la zona Sur en mayo del año que viene.

El jefe de Gabinete, además, volvió a remarcar que desde la Ciudad interpusieron un recurso de amparo por mora para destrabar la entrega de 60 pistolas taser retenidas por el Gobierno Nacional, y sentenció: “Otro ejemplo de cómo el kirchnerismo prioriza el bienestar de los delincuentes por sobre la defensa de los ciudadanos”.

Más adelante, señaló que para combatir a los motochorros, se puso en funcionamiento una Brigada Especial que permitió bajar esta modalidad un 51% desde el primer año de gestión en 2016.

Para continuar, mencionó los nuevos canales de denuncia que se sumaron en la Ciudad: “En Buenos Aires se puede denunciar llamando al 911, con opción de hacerlo por videollamada, lo que permite incrementar la cantidad total de denuncias y robustecer el Mapa del Delito. Instalamos Cabinas de Denuncia en 7 estaciones de subte, en las que también se puede denunciar por videollamada. Y habilitamos la opción de denuncias mediante 25.305 QRs, 1.915 de los cuales están ubicados en colectivos. Estos avances son la continuidad del nuevo sistema implementado para realizar denuncias a distancia”, detalló.

Otro hito en el que hizo hincapié Felipe Miguel, fue en el cumplimiento del compromiso de tener el 75% de la Ciudad cubierta por cámaras de seguridad. “Tenemos más de 15 mil cámaras en el espacio público y 200 cámaras en patrulleros”, afirmó.

Para terminar destacó el profesionalismo de la Policía de la Ciudad, “que tantas veces ha sido víctima de operaciones malintencionadas y que, a pesar de la violencia y la agresividad de algunos sectores, nunca retrocede”.

BIENESTAR INTEGRAL

Salud:

Entre otros temas, destacó las obras que se están llevando a cabo en las guardias de los hospitales Rivadavia y Piñero así como en el Pabellón Cobo del Hospital Rivadavia. Mencionó también que ya se completó la mudanza del Cesac 18 y se hizo una nueva posta sanitaria en Rodrigo Bueno. Además, fue inaugurado el nuevo Cesac 23, el año que viene se va a construir el 8 y continuarán las obras de remodelación en el Cesac 20.

Continuando, dijo: “Queremos que, en 2023, los ciudadanos de Buenos Aires puedan gestionar sus turnos online en cualquier centro médico público que elijan” y para eso, mencionó que está implementando un sistema único de turnos y una mejor sistematización de la admisión en guardias y en internación.

Además, remarcó que a mediados de noviembre les otorgaron a los residentes un aumento en las compensaciones económicas y pasarán a cobrar un mínimo de $200 mil de bolsillo. En este sentido, sostuvo: “Eso para nosotros es gobernar: escuchar los problemas y resolverlos” y destacó el trabajo del Ministro Quirós: “El área de la salud enfrentó desafíos muy exigentes en estos tres años, y es un orgullo haber tenido al frente de cada uno de ellos a una persona con la integridad de Fernán Quirós, otro de los líderes de nuestro equipo que nos honra con su precandidatura”.

Además, mencionó que el año que viene se lanzará la app de Club + Simple, una plataforma diseñada especialmente para que las personas mayores encuentren herramientas digitales que le faciliten su día a día.

“A través del Programa Proteger damos un abordaje integral con intervención psicosocial, asesoramiento legal, y acceso a la protección judicial a personas mayores en situación de violencia. Y tenemos un Dispositivo de Alojamiento Protegido, único en Latinoamérica, con domicilio reservado para los casos de personas mayores cuya integridad física y/o psíquica se encuentre en riesgo. En lo que va del año asistimos 1.230 casos”, agregó.

Cultura:

El primer punto que el jefe de Gabinete destacó como parte de la promoción de la cultura en la Ciudad, fue BA Audiovisual: un programa a través del cual, a partir de enero de 2023, se le devolverá una parte de la inversión realizada a las productoras nacionales que brinden servicios de producción internacional o realicen co-producciones con inversión extranjera. “Esto va a generar 8 mil puestos de trabajo y 48 millones de dólares de inversión privada en la economía argentina”, detalló Felipe Miguel.

Además mencionó que en julio del año que viene se va a inaugurar el teatro emblema de la Calle Corrientes, el Teatro Alvear, con más de 70 funciones anuales. “Estamos avanzando firmemente en nuestro objetivo de tener el 100% del Complejo Teatral de Buenos Aires en funcionamiento”, afirmó.

Entre algunos eventos que se realizaron el la Ciudad, destacó la edición número 15 del Festival de Jazz del que participaron más de 250 artistas nacionales e internacionales; Cultura Rap Federal, una iniciativa que se realizó por primera vez e involucró a más de 22 mil jóvenes de todo el país; y el Mundial de Rollers, del que la Ciudad fue sede y participaron más de 7 mil atletas de 80 países que compitieron en 10 disciplinas.

Deportes:

Sobre este punto, Felipe Miguel mencionó que durante todo el año funcionaron en la Ciudad las colonias para 2000 personas con discapacidad que asisten a estos espacios todos los fines de semana y en vacaciones de invierno todos los días. Y además, señaló: “Nos estamos preparando para la colonia de verano, que inician apenas terminan las clases, para que 20 mil chicos asistan a 14 parques, clubes y polideportivos de la Ciudad”.

CIUDAD DIGITAL

Para comenzar a desarrollar el último tema, Felipe Miguel detalló avances sobre la modernización del Estado: “El Estado no está para intervenir, decirnos qué hacer, ni meterse en la vida de nadie. El Estado está para facilitar y generar las condiciones para que el privado genere riqueza”, sostuvo.

Entre otros datos, afirmó que este año se resolvieron 7.510.868 consultas a través del 147, y se atendieron 59.988.354 conversaciones a través de Boti, el Whatsapp de la Ciudad que funciona en Buenos Aires desde el 2019 y es premiado en el mundo.