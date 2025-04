En medio de las expectativas por la definición del programa de Argentina con el Fondo Monetario Internacional y la posible liberación del cepo cambiario, el economista Sebastián Menescaldi afirmó que el Gobierno “va a tener que soportar un cambio en el esquema”. “Esa modificación va a ser la salida del crawling peg y del dólar blend por un esquema de flotación entre bandas”, explicó en Longobardi, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190),

Sebastián Menescaldi es economista y director de la consultora EcoGo.

Marcelo Longobardi: ¿Qué expectativas hay para hoy?

Va a ser un día clave para el Gobierno por el cierre del acuerdo con el Fondo. Habrá que ver cuál es el monto, y efectivamente ver cuáles son los esquemas futuros en lo monetario y en lo cambiario en particular. Lo que estamos viendo nosotros es que el Gobierno apostó a un programa económico con el cual, inicialmente, pudo comprar dólares a principios del año pasado cuando postergó pagos a importadores y devaluó. Luego se quedó un poco sin nafta entre junio y julio, pero después pudo comprar de vuelta dólares a través del blanqueo. Lamentablemente, en medio del camino a las elecciones, otra vez se quedó sin nafta. Probó bajando retenciones y con algunas alquimias a ver si podía conseguir algunos dólares más, pero se quedó sin nafta y tuvo que recurrir a armar un programa con el Fondo para poder llegar más tranquilo a las próximas elecciones, pero probablemente perdiendo uno de los activos que logró el Gobierno, que fue la desinflación.

ML: En el plano de una modificación cambiaria, ¿cuáles son las alternativas que tenemos enfrente? ¿El crawling peg, la banda de flotación? ¿Qué significa cada una de las alternativas?

Tomando en cuenta lo que dije sobre la cantidad de dólares, hay una cuestión: el Gobierno querría impulsar un esquema en el cual no cambie nada. Hasta ahora el Gobierno fue bastante exitoso en recomponer el nivel de actividad y en bajar la inflación, y lo que le gustaría al Gobierno sería que todo siga igual, que siga el crawling peg 1% y que incluso baje. Ahora, el Fondo Monetario no va a prestar dinero para que vos lo quemen por la cuenta corriente, financiando viajes o financiando salida de capital. Con lo cual, el Fondo Monetario va a pedir un esquema en el que juntes reservas. Inicialmente había muy pocas posibilidades de conexión entre ambos objetivos: entre lo que quiere el Fondo y entre lo que quiere el Gobierno.

Lamentablemente llegamos a una situación en que ya estamos en una situación de reservas parecida a la que tuvo Massa, en la cual el Gobierno tuvo que salir a actuar. Por eso creo que el Gobierno va a tener que soportar un cambio en el esquema. Esa modificación va a ser la salida del crawling peg y del dólar blend por un esquema de flotación entre bandas. Todavía no sabemos qué esquema de bandas es, pero en principio sería un esquema con bandas más altas que las que tenemos ahora. No sabemos qué porcentaje sería respecto al valor actual, pero seguramente sea una banda que va a dar un tipo de cambio más elevado que el que tenemos en la actualidad. También creo que va a dejar la posibilidad, eventualmente, si sale todo de manera muy exitosa, de apreciarte. El Gobierno da una banda inferior al tipo de cambio de hoy para decir que ese es su programa y que espera llegar a los 900 pesos acá a fin de año, pero eso es más testimonial.

ML: ¿El Gobierno aspira a un dólar de 900 pesos? Eso convertiría a la Argentina en el país más caro de la Tierra.

No, eso seguro. No te digo de 900 pesos, pero también el Gobierno aspira a tener la posibilidad, dentro de ese programa, de que el dólar termine en 1.170 pesos, que es el valor en el que hubiera terminado si hubiera continuado el crawling. Es decir, le da la posibilidad dentro del programa de mantener su discurso político de acá a fin de año de decir que aspiran a mantener el crawling peg del 1%, que es parte del discurso que tenía el equipo económico.

ML: ¿Qué quiere decir exactamente "banda de flotación"? ¿Cómo funciona?

Lo que va a hacer el Gobierno, por un lado, es eliminar el blend. Va a empezar a volcar en el mercado oficial el 20% de las divisas que estaban yendo al mercado financiero. Por otro lado, va a dejar que el tipo de cambio sea libre y se pacte entre privados entre dos valores, que no sabemos cuáles van a ser ni si se van a mover o no. Si el valor del tipo de cambio supera el establecido en la banda superior, a partir de ahí el Banco Central podría vender dólares e intervenir en el mercado para reducirlo. Y en cambio, si el tipo de cambio flota por debajo de la banda inferior, el Banco Central debería salir a comprar dólares para sostenerlo. Ese es el esquema cambiario entre bandas.

Lo que no sabemos es qué puede suceder cuando el precio está entre las bandas. Por ejemplo, en el caso del gobierno de Mauricio Macri, cuando también se establecieron bandas, había una zona de no intervención donde el Banco Central no podía actuar. Si superaba determinado precio, el Central salía a bajarlo; si se bajaba mucho, el Central salía a comprar para elevarlo. Lo que pasó en el gobierno de Macri fue que las bandas fueron muy anchas. Entonces, en un momento, le permitieron intervenir dentro de la banda, lo que les permitía subastar 60 millones de dólares diarios para bajar el tipo de cambio. No sabemos qué va a ocurrir en esta ocasión.

