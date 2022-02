La indignación por el sándwich de milanesa más caro de Palermo Hollywood

Paula Paternoster, exconcursante del reality show Bake Off Argentina, contó en su cuenta de Twitter cómo fue su experiencia comiendo en un reconocido bar de Palermo Hollywood ambientado como metro de Nueva York, en donde terminó pidiendo un sándwich de milanesa que le costó $2000; el hilo se viralizó rápidamente.

El 15 de febrero, un día después de San Valentín, Paternoster contó que no pudo salir con su pareja para celebrar su fecha debido al gasto económico que les demandó una salida a un bar temático de Nueva York, en donde la emprendedora que tiene un proyecto de tortas explicó que tuvo que pagar por un Street sándwich un precio de 2000 pesos, y que por esto se estaba "recuperando financieramente".

Paternoster en el bar temático de Palermo.

En la publicación, llegó a viralizarse rápidamente y alcanzar más de 28 mil me gusta, detalló el diálogo que mantuvo con una de los meseros, a quien criticó porque "cada vez que le pedía algo me decía ¿estás segura?".

Paternoster comentó que ella había aclarado que en primer lugar su idea era muy diferente.

— Quiero la ensalada — pidió Paula sin dudarlo.

— ¿Para vos? Mmm... no te la recomiendo, es muy chica, tiene tres langostinos nada más. No está buena — fue la respuesta de la mesera que la atendió.

— Ok, el ojo de bife — sugirió como alternativa la pastelera.

— Mmm... tampoco te lo recomiendo, no tiene acompañamientos, es solo carne, ni condimento tiene.

— ¿La pizza?

— Mmmm.

A partir del intercambio de palabras, Paula decidió que lo mejor era dejar que la camarera le sugiriera alguna comida dentro de la carta. La respuesta fue: "El Street Sándwich viene con papas". La emprendedora aceptó la recomendación y esperó a que llegara su pedido asegurando que "yo ya solo quería que me deje comer algo".

Pero cuando finalmente trajeron el pedido, la pastelera notó que lo que le habían vendido como un Street Sándwich era un simple sándwich de milanesa. "Beto, el del quiosco del secundario, los hacía mejor", confesó en su descargo, al tiempo que compartió la foto del plato que le sirvieron en el lugar.

El Street Sándwich que le vendieron a $2000.

"Lo peor es que después pasó con la ensalada que yo quería y tenía pinta!! Dios que bronca todavía sigo enojada. Como vas a poner un bar temático de NYC y darme un sanguchito de milanesa", agregó.

Por último, antes de concluir su hilo en su cuenta, Paternoster aconsejó a sus seguidores si en algún momento decidían ir al mismo bar temático que ella: "Pidan un trago entre dos, sáquense fotos para el Instagram y váyanse".