Goleando bajo la la lluvia: Racing se divirtió con San Lorenzo en Avellaneda (4-1)

Golpeando en los momentos justos, y mostrando en algunos tramos un funcionamiento de muy buen nivel, Racing goleó este viernes por la noche a San Lorenzo, en un partido correspondiente a la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional. El marcador final, 4-1, deja clara la terminante superioridad que mostró el equipo dirigido por Gustavo Costas, que luego de un inicio errático en el torneo, parece ir ganando en confianza, para converitirse en el candidato que vaticinaban los especialistas luego del excelente mercado de pases cumplido por la Academia.

Adrián 'Maravilla' Martínez fue el autor de tres de los goles de Racing, por lo que se llevó además de la pelota los mejores aplausos, en una noche en la que gente de Racing se fue "cantando bajo la lluvia".

Como contrapartida, para los muchachos de Boedo, el panorama es sombrío, y pasada la cuarta fecha el equipo de Insúa todavía no ha conseguido ganar en el torneo, lo que lo sitúa en el úndecimo lugar de su grupo, con apenas dos unidades.

Juanfer Quintero fue figura en el triunfo académico. (FOTO NA)

El otro gol racinguista lo consiguió Facundo Mura, mientras que para San Lorenzo había marcado Cristian Ferreira, pero a esa altura del segundo tiempo el elenco azulgrana ya estaba 3-0 abajo.

Con este resultado, Racing escaló a la cuarta posición con 7 puntos, pero lo mejor de la noche para la gente de la Academia fue la impresión de que el equipo "está armándose", y algunas de las pinceladas que dejó, sobre todo cuando la pelota pasó por los pies de Juanfer Quintero, fueron efectivamente para ilusionarse.

Síntesis de Racing vs. San Lorenzo:



.

Copa de la Liga Profesional 2024 Fecha 4 – Grupo B Racing (4) vs. San Lorenzo (1) Estadio: Presidente Perón Árbitro: Yael Falcón Pérez VAR: Mauro Vigliano

.

Racing: Gabriel Arias; Tobías Rubio, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Juan Fernando Quintero; Augusto Solari, Adrián Martínez, Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas

.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Johan Romaña, Carlos Sánchez, Gastón Hernández; Agustín Giay, Manuel Insaurralde, Eric Remedi, Malcom Braida; Cristian Ferreira, Adam Bareiro y Cristian Tarragona. DT: Rubén Darío Insua.

.

Goles en el primer tiempo: 21m y 41m Adrián Martínez (R)

.

Goles en el segundo tiempo: 27m Adrián Martínez (R), 29m Cristian Ferreira (SL), 42m Facundo Mura (R)

.

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) N. Barrios por C. Tarragona y G. Campi por C. Insaurralde (SL), 8m L. Miranda por A. Almendra (R), 12m I. Tapia por E. Remedi (SL), 14m F. Mura por S. Solari (R), 27m G. Conti por B. Zuculini, D. Gonzalez por J. Quintero y A. Urzi por M. Salas (R), 30m M. Hernandez por C. Sanchez (SL), 38m G. Gomez por F. Altamirano (SL) NY/AMR

NA/HB