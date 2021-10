Grabois aclaró su crítica a la fortuna Kirchner: "Cualquier desigualdad me hace ruido"

El dirigente social Juan Grabois se disculpó con la vicepresidenta Cristina Kirchner y su hijo Máximo después de que varios medios nacionales se hicieran eco de su frase "me hace ruido la fortuna de los Kirchner", que consideró "torpe e imprudente".

"Hoy quise dar mi opinión sobre tres puntos: deuda externa, control de precios y situación de los pueblos originarios. Sin embargo, nada de eso quedó reflejado en cinco principales portales", se quejó Juan Grabois en una nota publicada en eldiarioar.com.

"Sólo una cosa publicaron: la respuesta, torpe e imprudente, a la pregunta de un columnista. En tres casos, entrecomillando una frase que no dije. Como sea, mi respuesta se usó para dañar a Cristina y Máximo Kirchner. Me disculpo con ellos", agregó.

Juan Grabois: "Me hace ruido la fortuna de los Kirchner"

En una entrevista radial el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos manifestó este lunes que le "hace ruido" la fortuna de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y sostuvo que la familia Kirchner tiene "usos y costumbres de la burguesía argentina".

Además, declaró estar de acuerdo con la política de los berlineses, quienes sostenían la necesidad de poner a disposición las propiedades ociosas y especulativas "al servicio del pueblo". "Este tema no es un tema de la agenda de la gente, que está pensando en tener un techo, trabajo, salud, y no en estas cosas. Es parte del divorcio de la agenda de los políticos con la gente", dijo.

En su aclaración posterior, Grabois escribió: "Cualquier desigualdad me hace ruido. Por eso milito. Me hacen ruido mis propios privilegios. Me hace ruido este sistema".

La charla entre Milagro Sala y Grabois: "El Gobierno es flexible con la oposición y duro con los nuestros"

En esa línea, agregó: "Me hace mucho ruido la mala leche de la prensa que recorta, desdibuja, tergiversa cualquier declaración para hacer ruido y hacer daño. Me hacen mucho ruido estos fiscales de la moralidad pública a los que nunca les hace ruido su propia conducta ni la de sus empleadores o auspiciantes".

"Prefiero un millón de veces la difamación de ustedes y sus empleados que traicionar a nuestro pueblo, a los dirigentes que nuestro pueblo ama y a las convicciones que sostenemos", dijo, dirigiéndose a los medios de comunicación.

"Hace dos meses no hago declaraciones públicas porque el sistema mediático (casi) siempre te caga. No te deja trasmitir lo que querés trasmitir y te hace decir lo que no querés decir", se quejó Grabois y agregó que su respuesta "se usó para dañar" a Cristina y Máximo Kirchner.

Juan Grabois: "Esa idea de ponerle plata en el bolsillo a la gente no me gusta"

"Me disculpo con ellos y con todos los compañeros de nuestro campo político-social", puntualizó y agregó: "Con ambos tengo mis diferencias tal vez porque nosotros creemos en una perspectiva poscapitalista y antiextractivista".

"Más allá de todo eso, siempre defendí su integridad humana y lealtad política a la causa de nuestro pueblo y de la patria grande", dijo Grabois. Agregó que la vicepresidenta "es la política que ellos expresan la que menos ruido me hace, la que se identifica más con el ideario de mi generación y el Frente Patria Grande".

"Durante los peores momentos de la persecución desatada contra Cristina, pusimos la cara por ella porque sabíamos que querían y todavía quieren llevársela puesta para domesticar el movimiento nacional, popular y latinoamericana", dijo en su última muestra de lealtad a la jefa del FDT.

Finalizando su comentario, volvió a referirse a la viuda y el hijo de Néstor Kirchner: "¿Cómo voy a querer dañarlos si cinchan por nuestra gente? Muy por lo contrario. Los reivindico. Mitad por lo que ellos son, mitad por los enemigos que tienen".

ds