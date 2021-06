Gremios docentes de Córdoba contra la vuelta a la presencialidad: "Es temerario, irresponsable e incomprensible"

Pese a ser la provincia más afectada en las últimas semanas por la segunda ola de la pandemia de coronavirus, Córdoba decidió que vuelven las clases presenciales en aquellas localidades que tienen menos de 30.000 habitantes. La decisión generó un fuerte rechazo de los gremios docentes que consideraron que la decisión del gobernador Juan Schiaretti "es temeraria, irresponsable e incomprensible".

"La decisión de volver a la presencialidad de Schiaretti no es responsable. No contempla la realidad, la crisis sanitaria no ha terminado. La vuelta a la presencialidad, en las poblaciones de menos de 30 mil habitantes, no es una presencialidad segura", afirmó la secretaria adjunta de la Unión de Educadores de Córdoba (UEPC), Zulema Miretti, en diálogo con radio AM750.

"En el anuncio el ministro de Salud provincial dijo que Córdoba tenía una incidencia de 1.284 contagios por cada 100 mil habitantes. El DNU presidencial habla de 500 casos por cada 100 mil habitantes", agregó sobre la situación sanitaria en la provincia.

En esa línea, comentó: "Dicen que la ocupación de camas es del 79%, un uno por ciento por debajo del límite que es 80%. Pero ese día para alcanzar ese porcentaje se agregaron 100 nuevas camas para atención a los pacientes de Covid-19. Pero sabemos que esas camas, expresado por los directores de hospitales públicos y privados, que no hay personal para que atienda esas camas.

"Es una decisión inexplicable. Pensamos que es por las presiones de distintas cámaras empresarias que agrupan al sector gastronómico y turístico de la provincia. Comunidades religiosas que demandan desarrollar sus actividades. Acceder a dichas demandas es una decisión temeraria", dijo la gremialista Miretti.

Por último, señaló: "En Córdoba existe una resolución donde se creó una comisión entre Salud y Educación que le da la posibilidad a los intendentes que si las condiciones sanitarias no son las adecuadas, pedir la suspensión de las actividades. Al día siguiente, 20 intendentes pidieron el pase a la virtualidad. Inmediatamente se les concedió. Sabemos que hay muchos otros que lo están solicitando. Es una enunciación que no va a poder ser, no va a poder existir".

La asistencia a las escuelas se había suspendido entre el 7 y 18 de junio debido a los elevados registros de casos positivos de Covid-19 y por el incremento de ocupación de camas críticas de las Unidades de Terapias Intensivas (UTI) destinadas al tratamiento de coronavirus que había alcanzado el 87,9% y, según el último informe oficial emitido anoche, hoy está en el 79,9%.

En el marco de las nuevas medidas, que rigen desde el último sábado, el Gobierno provincial anunció el regreso a la presencialidad en localidades con menos de 30.000 habitantes, por lo que mañana en más de 400 municipios y comunas retornarán las clases en los establecimientos con alternancia de grupos de alumnos de acuerdo a las burbujas establecidas.

