Guía oficial para comprar ropa vintage

por Murilo Brito

La popularidad que alcanzaron las ferias americanas sucedió gracias a la ayuda de las redes sociales y de las personas influyentes en el mundo de la moda que desmitificaron el acto de la compra de ropa usada como una oportunidad de conseguir piezas únicas y atemporales.

Mi propia experiencia en este tipo de compras me llevó a formar un triángulo fashion en mi cabeza: originalidad, valor bruto y durabilidad; acá vamos a discutir cuales tácticas de compra se pueden aplicar a cada uno de estos puntos.

ORIGINALIDAD POR VERSATILIDAD

En el momento de invertir en una pieza vintage, la originalidad es lo que más cuenta – pregúntate: ¿cuán valiosa es esta pieza?, ¿realmente no la puedo conseguir en ningún otro lado? Si no viste nada igual, y te copa el feeling que te da la prenda, no lo dudes.