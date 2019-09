La historia de Gisele, la hermana militante de Cristina que reapareció con Maradona

Gisele Fernández, la hermana menor de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue noticia este fin de semana tras irrumpir en la conferencia de presentación de Diego Maradona como nuevo entrenador de Gimnasia de La Plata.

“¡Soy la hermana de Cristina!”, le gritó desde el fondo del salón. "Quiero agradecerte en nombre de toda la hinchada de Gimnasia y de mi mamá, que ya no está, que viniste a dirigirnos", continuó con la voz entrecortada por la emoción. Momentos después caminó hacia el flamante DT y le entregó un llavero con el escudo del Club que perteneció a su madre, Ofelia Wilhelm, reconocida fanática del lobo que falleció el pasado 19 de abril.

Si bien mantuvo un perfil muy bajo durante la presidencia de su hermana mayor, durante los últimos años, Gisele comenzó a visibilizar cada vez más su militancia política, sobre todo, a través de la agrupación La Capitana que ella misma dirige y que se define en redes sociales como una "Organización Política Nacional, Popular, Democrática y Feminista".

[VIDEO] El saludo de Cristina Kirchner a La Capitana, la agrupación que encabeza su hermana Gisele:

Médica de profesión, desarrolló casi toda su carrera en el Hospital Rodolfo Rossi de la capital provincial bajo la especialidad de medicina clínica. Dos años menor que Cristina, Gisele nació en 1955 en La Plata y allí vivió toda su vida junto a su madre.

Fue ella, justamente, la encargada de darle la noticia del fallecimiento de Ofelia a la expresidenta, el mismo día que tenía previsto viajar hacia Cuba para visitar a su hija Florencia, que se encuentra en la isla por prescripción médica.

En su libro “Sinceramente”, Cristina define a Gisele como “una persona muy inteligente y brillante”. En el escrito, que fue un boom de ventas, la expresidenta también revela el padecimiento mental de su hermana: sufre de trastorno bipolar.

“Recuerdo que cuando internaron por primera vez a mi hermana bipolar, entre las cosas que ella decía desvariando y que motivaron su internación, fue que Néstor iba a ser presidente. Creo que fue en el año 1993, diez años antes de que eso efectivamente sucediera. Recuerdo que ese día le dije a Máximo: ‘Tu tía está loca, dice que tu padre va a ser presidente’. Máximo recuerda muy bien ese momento porque yo había viajado a Buenos Aires para acompañar a mi mamá y todavía me carga cuando hablamos del tema. ‘Al final la internaron a la pobre Gisele por decir lo que ustedes no veían. Deberían pedirle perdón’”, recuerda en el libro.

Maradona se abrazó con la hermana de Cristina y analizó la situación social del país

En ese mismo capítulo, se expresa sobre los rumores que la vincularon a ella con la enfermedad. Puntualmente se refiere al momento en que el exvocero presidencial, Miguel Núñez, le preguntó si había visto la tapa de la revista Noticias.

“Era julio del 2007, ya se sabía que iba a ser candidata a presidenta y en ese momento tenía una oficina en la casa Rosada, atrás de la de Oscar Parrilli, secretario general de la Presidencia. ‘No, Miguel, no la vi ¿qué dice?’. ‘Que sos bipolar’, me respondió, nervioso. ‘Quedate tranquilo que no soy bipolar; la que sí es bipolar es mi hermana’”, cuenta.

“Aunque ahora puedo contarlo tranquila, ese fue un momento terrible para mí. Mi hermana es una persona muy inteligente, brillante. La tapa de Noticias me dolió. No por lo que decían de mí, que era una mentira, sino por todo lo que implicaba esa enfermedad en mi historia familiar. Además, ser bipolar no me parecía un insulto o una agresión. Los bipolares no son locos”, se sinceró.

Gisele habló por primera vez con los medios en 2013. Lo hizo ante Radio Nacional y se refirió puntualmente a las críticas contra su hermana. “Se han dicho barbaridades de mi hermana y de mi cuñado y la verdad no fue fácil para mí porque no están hablando de un dirigente, están hablando de tu hermana y de tu cuñado, son tu sangre, y es díficil”, le confió en aquel momento al periodista Roberto Caballero.

“Tanto Néstor como Cristina Kirchner cambiaron el país y tendrían que escuchar nada más que elogios y agradecimientos”, dijo y remató con un elocuente halago hacia Néstor Kirchner: "El destino lo había marcado como prócer".

MS/MC