Acusado por EE.UU. de corrupto, renuncia el vice paraguayo: "Estoy muy mal, esto es un balde de fría"

Luego que el gobierno de Estados Unidos lo declarara "significativamente corrupto", incluyéndolo en una lista que no solo le prohíbe de por vida su ingreso a ese país sino que también bloquea cualquier manejo de fondos que quiera hacer en esa plaza, el vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez anunció este viernes 12 de agosto que renunciará a su cargo, y además se bajará de la campaña que llevaba adelante en procura de convertirse en el candidato a presidente del Partido Colorado en las elecciones de 2023.

El embajador estadounidense en Asunción, Marc Ostfield, fue el que se encargó de informar que el Departamento de Estado incluyó a Velázquez en la lista de "ciudadanos paraguayos significativamente corruptos", una decisión similar a la que la Casa Blanca anunció semanas atrás contra otro importante dirigente político del país vecino, el expresidente Horacio Cartés.

"Esto me toma de sorpresa, escuché al embajador y no sé de que habla... Es un balde de agua fría para mí, no sé que de habla el embajador, pero esto me pone muy mal y debo cumplir con mi responsabilidad: renunció en este mismo momento a mi precandidatura presidencial y la semana que viene presentaré al congreso mi renuncia como vicepresidente de la nación", señaló Velázquez a los periodistas, todavía shockeado por la situación. El presidente Mario Abdo todavía no se refirió públicamente al tema.

"Yo, Hugo Velázquez, voy a tomar la decisión que creo más conveniente para el país", dijo el funcionario al anticipar su renuncia

El diario ABC, uno de más los tradicionales del país vecino, señaló que Estados Unidos anuló en forma permanente la visa de Velázquez, luego del comunicado de Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, incluyéndolo en la lista de personas corruptas del mundo.

Allí Estados Unidos sostiene que Velázquez y Carlos Duarte, uno de sus colaboradores más cercanos y asesor jurídico de la Entidad Binacional Yacyretá, tuvieron "participación en actos de corrupción significativos, incluido el soborno de un funcionario público y la interferencia en procesos públicos".

También el Departamento de Estado sostuvo que que hay pruebas que indican que Duarte "ofreció un soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente y sus intereses financieros".

"Yo, Hugo Velázquez, voy a tomar la decisión que creo más conveniente para el país", anunció el vicepresidente su renuncia a un medio. Blinken manifiesta que estos actos de corrupción contribuyen a que se pierda confianza en el gobierno y afecta a "la percepción pública de corrupción e impunidad".

La Casa Blanca expresó que Carlos Duarte "abusó y explotó su poderosa y privilegiada posición pública dentro de la Entidad Binacional Yacyretá, poniendo en riesgo la confianza pública en uno de los activos económicos más vitales de Paraguay".