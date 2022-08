No los quieren ni los ladrones: en Paraguay a un delincuente le dieron pesos argentinos y los rechazó

El peso argentino cayó a tal nivel que ni siquiera los delincuentes los quieren, tal como ocurrió en Paraguay, donde el robo a un comercio se viralizó luego de que el asaltante rechazara el botín en moneda nacional entregado por la empleada de un comercio. La curiosa situación fue captada por las cámaras de seguridad y fue viral en las redes sociales.

El insólito hecho ocurrió en la ciudad fronteriza de Encarnación, cercana a Posadas. Al igual que en otras zonas de frontera, de ambos lados del límite político conviven las monedas de los dos países y suelen ser utilizadas como medida de cambio, en este caso los guaraníes paraguayos y los pesos argentinos.

"No quiero pesos": el insólito robo en Paraguay

La fuerte depreciación de la moneda argentina no pasó desapercibida ante el delincuente que entró a robar a un comercio situado en la zona céntrica de la ciudad paraguaya cercana a con la capital de Misiones. En las imágenes se ve a un joven que ingresa al comercio y amenaza a la empleada del local con un cuchillo de cocina para que le entregara el dinero de la caja.

"El hombre me pidió plata y yo le pasé la plata, pero tenía pesos y me dijo: no, yo no quiero pesos", contó la risueña empleada al medio local Itapúa en Noticias. "Es una persona que viene siempre, es limpiavidrios, siempre le cambio sus pesos", agregó en relación al ladrón.

Por el violento hecho una persona resultó herida y finalmente varias personas pudieron reducir al agresor, identificado como Alberto Estério Franco de 24 años. El hombre pudo soltarse y escapar pero luego fue aprehendido por la policía a pocas cuadras del hecho por efectivos de la Comisaría 3ª de Encarnación.