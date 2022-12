Humor inglés: tras el penal ante Francia, recuerdan un video en el que Harry Kane "aprendía rugby"

Lo de "humor inglés" es un sello probado en mil comedias, donde con mordacidad los propios ingleses suelen ser feroces al cargarse a si mismos... Y la eliminación de su selección ante Francia en el Mundial de Qatar, donde Harry Kane mandó a la tribuna cerca del final un penal que era el empate, es una herida que tardará en sanar. El propio delantero del Tottenham lo admitió, señalando que "claro que duele, pero es algo que hay que soportar:

Sin embargo, mientras los ingleses procesan ese trago amargo de Qatar, en las últimas horas desempolvaron un video de publicidad que el mismo Kane había hecho en 2018 con Jonny Wilkinson, superestrella del rugby británico, donde este "le enseñaba" como se patea... y lo aplaudía cuando tiraba la muy por encima del travesaño...

"La vida imita al arte", ironizó un usuario de Twitter al subir el video en el Wilkinson primero mira patear a Kane, que lo hace de manera normal, y entonces le dice "no, no Harry, así no se hace". Y le muestra como se patean los penales en el rugby, de manera que pelota pasa por encima del travesaño. "Pero la tiraste a una milla", le contesta Kane, a lo que Wilkinson replica "así gané una Copa del Mundo, con Inglaterra". En efecto, Wilkinson no solo fe campeón mundial en 2003, sino que en ese Mundial fue elegido el jugador más valioso (MVP).

Pero luego de que Kane le remarcara a Wilkinson que "había mandado la pelota lejos", el rugbier se dispone a mostrarle cómo se hace, y le da "una nueva chance" a Kane, que ahora sí, tira también la pelota a las nubes.

"Bien, bien Harry, así está mucho mejor", cuando Kane lanza la pelota muy por encima del arco, al estilo de los penales del rugby.

Kane frustrado por la eliminación: "Seguro que duele, es algo que hay que soportar"

Y ahora, tras la derrota de la Selección inglesa contra Francia, donde Kane tuvo el empate en sus pies, paradójicamente frente a su compañero del Tottenham, el arquero Hugo Lloris, las ironías con aquel penal con Wilkinson sirvieron para "reír en vez de llorar".

"Eso es algo que hay que soportar. Seguro que duele, todo el partido duele, creíamos plenamente en lo que queríamos lograr. Como capitán, no podría estar más orgulloso de los muchachos. Una Copa del Mundo es cada cuatro años, no es como si tuviéramos otra oportunidad el próximo año", expresó Kane, desolado por la situación.

La eliminación inglesa es historia en Qatar, y Harry Kane no tiene consuelo. (Foto AFP)

"Tuvimos una gran campaña, un gran Mundial, pero todo se redujo a un detalle, del que me responsabilizo. No estoy preocupado por el equipo y cómo le afectará. Sé que tenemos un gran talento. Claro que duele, no solo a mí sino a todos los involucrados. Pero así es el fútbol, ​​así es el deporte, a veces toca no desanimarse", agregó Kane.

"Probablemente fuimos el equipo que creó las mejores oportunidades, tuvimos opciones, momentos favorables del juego, pero estos partidos se definen por pequeños detalles y márgenes, ellos acertaron y nosotros no", concluyó. En Inglaterra, seguían pasando el video de la BBC.