El insólito "like" del Papa Francisco a una modelo: "Hey, esa soy yo"

El Papa Francisco volvió a quedar envuelto en una situación insólita cuando desde su cuenta de Instagram le dieron "like" a la foto de una modelo que posaba con poca ropa. “Hey, esa soy yo”, dijo sorprendida la mujer. Lo mismo había sucedido tan solo un mes atrás.

La propia Margot Foxx, que tiene 110 mil seguidores, compartió el tuit de un usuario en el que le saca captura al "me gusta" del Sumo Pontífice desde su cuenta @franciscus y sumando también una imagen de la cuenta oficial de Jorge Bergoglio.

Lo más curioso es que no es la primera vez que la figura máximo del Vaticano y la Iglesia Católica queda envuelta en esta particular situación. Es que hace tan solo un mes, la cuenta de Francisco ya le había puesto un "like" a otra modelo.

Fue a mediados de noviembre cuando la modelo brasileña Natalia Garibotto también compartió el "me gusta" del Papa. La influencer, que cuenta con más de 2,2 millones de seguidores, también fue advertida de esta situación por un usuario de Twitter.

“En el día de hoy fui bendecida”, fue la frase que usó la joven que se hace llamar Nata Gata en internet al compartir la publicación con el "like" del Papa a una foto de ella vestida de colegiala. Para colmo, también le puso "me gusta" a un video de playa en el que la modelo promociona una bebida energética. Ambas publicaciones se subieron el mismo día 5 de octubre. Los supuestos "likes", desaparecieron más tarde.

De esta manera, ya sería el segundo error que se revela de quien maneja la cuenta oficial del Sumo Pontífice, que en Instagram tiene 7,6 millones de seguidores.

En ese momento, desde la Santa Sede afirmaron que ese “like” no salió del perfil de Francisco, e investigan si fue un error del administrador o un “fake”, editado digitalmente. En cuanto a este nuevo "me gusta", aún no hay información oficial.

Tanto en el primer caso de Garibotto como en el de Foxx, los usuarios se dividieron las opiniones en si fue un error del community manager de Francisco o si fue armado por las modelos para ganar seguidores.

En medio de esta situación, el papa Francisco fue hisopado y dio negativo en coronavirus en un test preventivo que se le hizo en el Vaticano luego de que dos cardenales cercanos resultaran positivos en las últimas horas.

