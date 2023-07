Juan Carlos Gioja dijo que la visita de Massa a San Juan perjudicaría al frente

El día en que visita la provincia de San Juan Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente del frente Unión por la Patria, Juan Carlos Gioja, precandidato a senador nacional que integra el mismo frente que Massa, realizó escandalosas declaraciones respecto a la llegada de Massa, llegando a decir que “va a terminar perjudicando al frente”.



Juan Carlos es actualmente diputado provincial; hermano de José Luis Gioja, diputado nacional por San Juan y líder de la lista San Juan vuelve. Juan Carlos fue intendente de Rawson y en las elecciones provinciales del 14 de mayo fue candidato a intendente por el mismo departamento. Esa elección la ganó el candidato de Sergio Uñac, actual secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga.



Gioja dijo este jueves 27, en una entrevista realizada en Canal 8, que la visita de Massa, a quien él lleva en el voto, la llegada de Massa a San Juan “no suma”. Inentendible.



"El pobre Massa tiene tantos problemas que lo va a terminar perjudicando su venida a San Juan y va a terminar perjudicando al frente. A nosotros no nos parece que sea lo más... En alguna medida no sé en qué suma", dijo el precandidato a senador de San Juan Vuelve.

El frente nacional Unión por la Patria, cuya fórmula integran Sergio Massa y Agustín Rossi, presidente y vicepresidente respectivamente, tiene como referentes en San Juan a dos listas: Vamos San Juan, liderada por Sergio Uñac, y San Juan Vuelve, que lo tiene de referente a Gioja.



Sobre su precandidatura, su hermano José Luis, el armador de la lista, aseguró que fue una decisión de “emergencia”. Explicó que tenían que presentar la lista el 24 de junio y se votaba el 2 de julio, o sea una semana antes. Pusieron un apoderado que los corría con los tiempos. “Hablamos con Fabián (Gramajo) y dijimos 'no podemos ser candidatos a esto', bien pasó, no fuimos candidatos. Entonces empezamos a ver representatividad, cuál es el departamento más grande que tenemos, Rawson, quién es el referente de ese departamento, es Juan Carlos", dijo Gioja hace pocos días por Canal 13 de San Juan sobre la elección de su precandidato a senador.



Massa llega a la provincia a instancias del gobernador Sergio Uñac, precandidato a senador, lista Vamos San Juan, en el marco de la campaña de cara a las elecciones PASO que el próximo 13 de agosto se realizan en todo el país. La visita del ministro y precandidato se da en un momento de buenos anuncios para la economía sanjuanina: este lunes se anunció que vinos y mostos dejarán de pagar retenciones; mientras que la semana pasada el ministro anunció beneficios para las pymes de todo el país.



La agenda en San Juan incluye una visita a la obra hidroeléctrica El Tambolar, solo hay dos obras de este tipo en el país, una en San Juan y otra en Santa Cruz. Luego, Massa y Uñac participarán de un gran acto partidario en el estadio UPCN Vóley, departamento Rawson. Finalmente, Massa deja la provincia para visitar La Rioja.