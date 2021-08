Juan Grabois, furioso con el manejo del plan Potenciar Trabajo: “Soretes hay en todos lados”

El dirigente social Juan Grabois opinó que “soretes hay en todos lados” en relación al supuesto accionar de dirigentes de organizaciones sociales que obligan a los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo a asistir a las marchas para cobrar el subsidio. Sin embargo, destacó que “no son la mayoría” y reiteró la necesidad de otorgar un salario básico universal.

“La presencia de grupos cuasimafiosos que obligan a la gente a militar y a marchar es la imagen distorsionada de gente de derecha, izquierda y centro, etc., que no reconocen al movimiento más innovador y brillante de la Argentina que lo que hace es inventar trabajo de la nada con un presupuesto ínfimo", dijo este jueves el dirigente social en conversación con la radio Urbana Play.

En medio de las denuncias contra organizaciones piqueteras por los manejos del programa Potenciar Trabajo, este miércoles, el dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois defendió el accionar de las agrupaciones que se encuentran en el ojo de la tormenta debido a las imágenes televisivas de la movilización del pasado miércoles en las que se vio un supuesto uso político de los manifestantes para cobrar un subsidio, algo que dirigentes de la Organización Clasista Combativa y el Polo Obrero desmintieron en diálogo con PERFIL.

“Cuando la gente está cagada de hambre, va a pedir laburo. ¿Cuál es la extorsión? Es la forma más elemental de democracia, el derecho a peticionar. ¿Qué tienen que hacer, cagarse de hambre, esperar a que el mercado rebote y que les den laburo?", fustigó el abogado de 38 años.

En este sentido, Juan Grabois afirmó que “no es una práctica habitual” hacer uso político de los beneficiarios de los sectores vulnerables y destacó que las personas inscritas en el programa social solo pueden ser dadas de baja por la falta de contraprestación laboral por parte del beneficiario, de lo que se encarga el Estado.

En tanto, Juan Grabois salió a defender el trabajo que hacen las organizaciones para contener a la población en vistas de la recesión económica atravesada por la falta de empleo. Así, el dirigente sostuvo que el Polo Obrero "contiene 60 grupos que, si no estuvieran desfilando en la 9 de Julio, no se imaginan qué estarían haciendo", y advirtió: "Ustedes no saben lo que hacemos para mantener la paz social".

Además, Grabois pidió a la sociedad “empatía con la gente desesperada que pide trabajo, y dejar de pensar que la conflictividad de la Argentina son las organizaciones sociales".

Los dichos del dirigente social suceden luego de que esta semana el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque estimara que “hay que redefinir” los planes sociales para evitar discrecionalidades, y que no deberían haber intermediarios entre las personas que necesitan asistencia social y el Estado que la provee en forma de programas sociales.

Potenciar Trabajo y salario universal: las propuestas de Juan Grabois

En línea con su defensa al trabajo de las organizaciones sociales, Juan Grabois destacó la diferencia entre un plan social, es decir una transferencia directa de ingresos a sectores vulnerables, y el programa Potenciar Trabajo, que requiere de una contraprestación laboral por parte del beneficiario de una cantidad específica de horas o de producción.

“El Potenciar Trabajo no es un plan social, es un programa de fortalecimiento de la economía popular organizada donde una enorme cantidad de compañeros y compañeras trabajan, y trabajan muchísimo. Es tremendamente injusto desvalorizar ese trabajo”, puntualizó el dirigente social que a su vez resaltó que el mismo representa un porcentaje mínimo en el presupuesto.

Además, el dirigente defendió a la gente que marcha en las calles que salen a pedir por un empleo. "¿Qué tienen que hacer, cagarse de hambre, esperar a que el mercado rebote y que les den laburo?”, lamentó, y agregó: "El problema es que hay 13 millones de personas en edad de trabajar en Argentina que no tienen empleo de los cuales nueve millones son pobres. Entonces ¿cuál es el problema? ¿El millón de personas que está trabajando en el marco del Potenciar Trabajo? ¿O los otros 13 que no tienen empleo?".

En este sentido, el referente de los trabajadores informales señaló que para poder "evitar la discrecionalidad" respecto a los programas sociales es preciso no solamente generar empleo en el marco de un "plan plurianual de desarrollo humano integral", sino también propone crear un salario básico universal gestionado por ANSES para todas las personas que no tengan un ingreso fijo. "Sino, el Potenciar Trabajo que es un buen programa va a terminar siendo un programa pésimo porque es la única ventanilla”, sentenció.

