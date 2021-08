Juan José Campanella pidió la renuncia "indeclinable" de Alberto Fernández

Juan José Campanella consideró que la renuncia del presidente Alberto Fernández sería “lo único que podría salvar en algo su dignidad”, en medio del escándalo generado por las imágenes de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, realizada en 2020, en pleno periodo de restricciones por la pandemia de COVID 19.

El director de cine, habitual crítico del kirchnerismo y cercano a Juntos por el Cambio, habló el domingo 29 de agosto por la noche con la señal TN, desde Nueva York, ciudad en la que reside, y desde allí mostró toda su indignación por la situación que gira en torno al presidente por las violaciones a la cuarentena en Olivos.

“¿Cómo puede seguir siendo Presidente de algo? Cualquier cosa que nos diga, no le vamos a creer”, expresó Campanella e insistió, tajante: “Tiene que renunciar, renuncia indeclinable, para mí es lo único que puede salvar su dignidad en algo”.

“Una persona con dignidad, no te hablo de alguien por ser funcionario, en cualquier trabajo que te agarren en una así, tenés que decir: ‘Muchachos, discúlpenme. Acá no hay nada que decir. Hago mutis por el foro’. No hay salida posible de esto”, remarcó Campanella.

El director premiado por la película “El Secreto de sus ojos”, se mostró escéptico frente a la posibilidad de que asuma la conducción del país la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Sería blanquear una situación, ridícula, que ya ocurre”, expresó.

En línea con sus dichos, Campanella expresó su decepción con todo el derrotero del escándalo conocido como el Olivos – gate. “Todavía el Presidente no se le cae la cara de vergüenza de lo que ha hecho. Primero trataron de decir que era una noticia fake, después que él había pasado por ahí y el último clavo del cajón fue el ofrecer dos sueldos para que esto quede en la nada. Prácticamente fue coimear a la sociedad”, disparó.

“Hasta los mismos votantes del Frente de Todos han sentido este impacto. Es una burla muy fuerte. El saber que un pariente o un querido tuyo murió solo, es un dolor fuerte”, agregó el artista.

LC/FL