Juan José Campanella, sobre la candidatura de Vidal: "No me pidan que dé la cara"

El director de cine, Juan José Campanella, se mostró indignado con la decisión de María Eugenia Vidal de presentarse como candidata en la Ciudad de Buenos Aires y con el rumbo en general que está tomando la elección de las candidaturas para los próximos comicios del principal frente opositor, Juntos por el Cambio.

El pasado fin de semana, JxC cerró la interna en la Ciudad con la baja de Patricia Bullrich y la victoria de Horacio Rodríguez Larreta. De este modo, el ala dura sospecha que puede haber un perfil “moderado” que deje afuera a sectores fuertemente críticos al gobierno.

En una charla virtual con el diputado opositor Fernando Iglesias, Campanella expresó que si el ala dura del partido, como Waldo Wolff, Florencia Arietto o el mismo Iglesias, no van en la lista, no podrán contar con él.

“A lo sumo tienen que estar los dos. Si se castiga a Fernando (Iglesias) a Waldo (Wolff) o a Florencia (Arietto) y a todos los que hablaron, si se los trata de dejar afuera y se premia a los que no estuvieron, después no me pidan a mí que dé la cara”, esgrimió el militante, quien a su vez sostuvo que “debe haber premios y castigos al otorgar cargos en las listas”.

En ese sentido, el cineasta opinó que “si la lista refleja un premio para el que calló y un castigo para el que habló, el mensaje será mortal para los votantes”.

Al finalizar, Campanella recalcó que si las listas no contienen a los sectores más cercanos al expresidente Mauricio Macri “no me pidan que vaya a una marcha o sea fiscal. “No me pidan nada. Esto tiene que ser una actitud que venga de arriba a los votantes”, apuntó.

