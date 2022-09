"Yo tengo un hermano mellizo, Daniel y de chicos éramos terribles mosqueros, pero recuerdo que mi mamá nos decía 'vengan para acá que tengo que hablar con ustedes', entonces nosotros le decíamos por qué si tenés que hablar con nosotros traés esa ojota en la mano...". Con su histrionismo, el senador cordobés Luis Juez ironizó este sábado sobre la renovada inquietud dialoguista que muestra el kirchnerismo en los últimos días, vinculando a la vicepresidenta Cristina Kirchner con aquella temida ojota que su mamá tenía lista "llamaba al diálogo" a sus traviesos mellizos.

"Mi mamá decía que traía la ojota por si el diálogo no funcionaba", agregó Juez, entrevistado por Marcelo Bonelli en Sábado Tempranísimo, el tradicional ciclo político de Radio Mitre, y contó sobre aquellos años juveniles que "a mi vieja la verdad es que el diálogo le interesaba poco, lo único que quería era que durmiéramos la siesta".

"Es muy complicada esta gente", indicó Juez en alusión al kirchnerismo, "no hace falta tanta puesta en escena, si uno quiere hablar levanta un teléfono y lo hace en 5 minutos, dice los espero en mi despacho vengan a tomar un café, pero no lo hizo nunca, no lo siente ni lo va a hacer, para mí esto es todo una puesta en escena".

Macri condicionó en Junín un encuentro con Cristina

"Ojalá esté equivocado y tenga que pedir disculpas", admitió "pero cuando uno quiere el diálogo, es una cuestión de corazón, sin circo, te llamo nos juntamos, te pedí disculpas, me pediste disculpas y ustedes se enteran al tiempo, por eso no les creo".

"Yo ya llevo 9 meses sentado ahí en el Senado de la Nación, jamás Cristina intentó dialogar, ni nada, alguien le ha dicho a Cristina que en la película que está haciendo el kirchnerismo debería haber un capítulo de diálogo y los tipos salen a rodar ese capítulo, salen con nosotros somos el amor, ellos con el odio, pero así y todo les vamos a dar la otra mano, y Cristina va a construir todo un relato místico porque Dios y la Virgen se pusieron en el medio para que la bala nos saliera...", dijo Juez.

"Como siempre tiene que haber un enemigo, ahora van a quedar ustedes solos en la mira, así que están jodidos muchachos, arréglenselas como puedan...", bromeó sobre la situación del periodismo, considerando que "todo esto del diálogo es muy burdo, fijense que ayer mientras hablan de diálogo nos enteramos que quieren voltear las PASO, que es una movida para destruir los poquísimos mecanismos institucionales que hay en las provincias para dar algún tipo de certidumbre, vean lo de San Juan, lo de Chubut, lo que dijo la esposa de Schiaretti, que ellos nunca estuvieron a favor de las PASO...".

"Argentina es un espanto y nos entretienen con discusiones estúpidas"

"Yo los entiendo, están en una situación muy complicada, pero nos entretienen con discusiones estúpidas, Massa no resolvió ningún problema simplemente nos durmió a todos, la inflación, inseguridad, la verdad es que la Argentina es un espanto, y no hay una semana en la que podamos hablar de problemas de la gente, siempre estamos hablando de relatos que ellos imponen en la agenda, ahora vienen con esta cuestión de paz y amor, pero hay que ser muy ingenuo", agregó el legislador cordobés, para repetir "ojalá me esté equivocando, pero los conozco de toda la vida... Ella nunca quiso hablar, en las sesiones aparece 5 minutos y se va, siempre rodeada por su guardia, jamás quiso hablar y yo estoy ahí a 40 metros de su despacho".

"Que se pongan a laburar, que para eso la gente los puso, con un plan económico, contener la inflación, evitar la inflación, a reformar la educación, sentarse a planificar, eso es lo que necesitamos argentinos, no necesitamos puestas en escena, necesitamos una hoja de ruta, un camino, saber que es lo que va a pasar, eso es lo que nos pregunta la gente por la calle", concluyó.

HB