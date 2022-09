Oscar Parrilli se refirió al puente de diálogo que se tendió en los últimos días entre Cristina Kirchner y Mauricio Macri luego del atentado contra la vicepresidenta del 1 de septiembre pasado. "No es descartable que Cristina se junte hablar con Macri. Nunca puso un límite", sostuvo el senador.

"Hay muestras más que elocuentes de que Cristina siempre está abierta al dialogo. Cristina no tiene límite en su amplitud al dialogo. Nunca puso un límite a nada", resaltó Parrilli este viernes 16 de septiembre en diálogo con Roberto Navarro en Navarro 2023 (El Destape Radio).

El legislador y confidente de la vicepresidenta se pronunció así luego de que se conociera el encuentro entre Cristina Kirchner y el senador José Torello, por el cual se habría establecido una línea directa con Macri incluso antes del atentado.

Los 7 cambios del mundo Macri y el teléfono rojo con Cristina

Parrilli consideró que Cristina Kirchner "lo viene planteando desde hace mucho tiempo y ha dado muestras concretas de su apertura al diálogo". "Se ha reunido con varios dirigentes que no piensan como ella, están en las antípodas de su pensamiento político y económico, pero eso no significa que no se los escuche, no se dialogue, como se hizo en su momento con Redrado, con Melconian, con algunos senadores opositores", agregó.

Noticia en desarrollo...