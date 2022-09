La jueza federal María Eugenia Capuchetti dictó hoy el procesamiento con prisión preventiva de los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte como coautores del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Además, reveló que la joven compró el arma el 22 de abril y que el 1 de septiembre fue el "capítulo final" del "elaborado plan criminal".

La magistrada también trabó un embargo de 100 millones de pesos sobre cada uno de los detenidos, según la resolución judicial a la que tuvo acceso NA.

Capuchetti consideró que ambos participaron del intento de homicidio de la titular del Senado ocurrido el pasado 1 de septiembre. En su fallo, la juez los catalogó como coautores del delito de homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, en grado de tentativa.

"El modo en que se ejecutó la maniobra investigada refleja la existencia de una cogobernabilidad del hecho por parte de ambos imputados, en tanto la determinación del modo, tiempo y lugar de su ejecución estaba previamente establecida por ellos", expresó la magistrada.

Para Capuchetti, "si bien fue Sabag Montiel quien utilizó el arma de fuego contra la víctima, lo cierto es que Uliarte también tuvo activa participación en la ejecución del hecho, en el cual estaba presente a escasos metros de lo ocurrido, brindando el apoyo logístico y moral para su realización".

Sabag Montiel, de 35 años, y Uliarte, de 23, fueron los primeros detenidos en el caso, a los que después se sumaron Agustina Díaz, amiga de Brenda, y Gabriel Nicolás Carrizo, que será indagado mañana. Tras ese paso, la jueza quedará en condiciones de decidir si procesa o no a los otros dos detenidos.

Intento de magnicidio contra Cristina Kirchner.

De acuerdo a la resolución que firmó la jueza este jueves, dos semanas después del ataque, a Sabag Montiel se le imputa "el haber intentado dar muerte, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Agustina Mariel Díaz".

También se describe que el ciudadano brasileño "apuntó hacia su rostro y a corta distancia una pistola semiautomática de acción simple, calibre.32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón accionando la cola del disparador en al menos una ocasión sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos a bala del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos".

"Para ello, contó con el aporte para su ejecución de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el apoyo moral y logístico para su realización, habiéndose determinado que detentaban el arma de fuego secuestrada como sus municiones desde fecha anterior al hecho", afirmó Capuchetti.

En tanto, la jueza entiende que Uliarte "mantuvo separadamente con anterioridad a la ejecución del hecho, diversas comunicaciones con ambos coimputados (Sabag Montiel y Díaz), en las cuales se planificó el suceso, evaluando diversas alternativas para llevarlo a cabo y evitar ser puestos al descubierto, acordando finalmente su realización el día del evento imputado en la modalidad empleada".

"Se le imputa haber tenido de manera conjunta, con su consorte de causa, dicha pistola semiautomática de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, la cual fue receptada previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura desde fecha anterior al hecho, cuanto menos desde el 5 de agosto del año 2021, a sabiendas de ello y que fuera secuestrada en la vía publica en el lugar del hecho antes señalado, luego del intento fallido de la planificación por ellos llevada a cabo, así como también haber acopiado dos cajas de municiones con la denominación MAGTECH conteniendo, cada una, 50 cartuchos intactos calibre 32 automático, las cuales fueron secuestradas el día 2 de septiembre", indicó el fallo.

Brenda Uliarte.

"El plan criminal elaborado" por Sabag Montiel y Uliarte

En un extenso fallo de 92 páginas, la magistrada sostuvo que "los sucesos del 1 de septiembre fueron el capítulo final del plan delictivo que previamente habían acordado, diseñado y estudiado Brenda Elizabeth Uliarte y Fernando André Sabag Montiel, el cual pudo ser reconstruido a partir del análisis que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria de la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados a ambos imputados".

En un apartado del procesamiento titulado "El plan criminal elaborado" por Sabag Montiel y Uliarte, la magistrada dio por reconstruido todo lo ocurrido gracias al análisis que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) de la información contenida en los teléfonos celulares secuestrados a ambos acusados.

Según esta reconstrucción, todo comenzó el 22 de abril último, cuando Brenda Uliarte habría adquirido la pistola semiautomática, "de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84"a, modelo Lusber 84, con la numeración '25037' en el lateral izquierdo del cañón, luego utilizada para cometer el hecho investigado".

El día señalado, Uliarte le indicó a un contacto identificado como "Serena" que había adquirido un arma de fuego. "Si tengo un fierro lo compre porque mi ex está jede", escribió a ese contacto, según el mensaje recuperado de su teléfono celular por la PSA. Ese mismo día le dijo a otro contacto agendado, "Fran: tranqui no va a pasar nada… es mío el fierro".

Según consignó la agencia Télam, el 4 de julio se comunicó con el contacto "Amor de mi vida", quien resultó ser Agustina Díaz, la tercera detenida en la causa y cuya situación procesal está pendiente de resolución aún.

"Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo"

"Voy con el fierro y le pego un tiro a Cristina… me dan los ovarios para hacerlo … el tema es cómo, porque la vieja tiene seguridad", le escribió.

"Dicha circunstancia pone de relieve que, para esa época, Uliarte ya había tomado la decisión de atentar contra la vida de la Sra. Vicepresidenta, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, iniciando así el curso del plan al cual solo le bastaba definir las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ejecución", determinó la jueza.

Fernando André Sabag Montiel

La segunda parte del plan "ocurrió posteriormente a partir de la inteligencia que tanto ella como Sabag Montiel realizaron en días previos al atentado"

En el procesamiento se incluyeron numerosas fotografías de Uliarte manipulando la misma pistola que fue secuestrada en el lugar de los hechos el 1 de septiembre, luego de ser gatillada por Sabag Montiel.

El departamento que querían alquilar en Recoleta

Antes del atentado, el 23 de agosto, ambos detenidos " mantuvieron una conversación, en el marco de la cual Sabag Montiel le refirió: "Otra cosa, me contestó el tipo del alquiler de Recoleta para el sábado tenemos que verlo y dice que no tiene… Eh… No sé, tiene que coordinar varias entrevistas y que le dejen una seña viste que se yo, asi que le dije que íbamos a tener plata para dejarle una seña".

"En dicha oportunidad, Uliarte le contesta: "¿No te gusta el depto.?", a lo que Sabag Montiel responde "no me gusta el depto, el pelo si. Cristina y la gente está reunida en Recoleta. Para pegarle un corchazo".

Uliarte respondió mediante el envío de un audio: "No amor, laburamos esta semana y el sábado vamos y le dejamos una seña, ya fue…Alto depto ese de Recoleta amore, si vieras donde vive Cristina entendes, Cristina vive en Recoleta, estamos re cerca de la mina. La podemos hacer pija, eh…Si, hay que ir y pegarle un corchazo ¿Sabes que hace falta? Un francotirador, viste que la mina se pone en el balcón, hace falta ahí y pimba, un tiro en la cabeza, hacerla mierda…".

En la reconstrucción de lo ocurrido se determinó que "ya próximos a la culminación del plan", hubo una comunicación el 27 de agosto entre ambos detenidos a través de WhatsApp con el siguiente diálogo:

-Sabag Montiel: "No, ya se me… metió adentro y el escenario y el anfiteatro lo sacaron, y estuvo… le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo, y ella está ahí metida arriba, pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, no traigas nada".

-Uliarte: "Estoy llegando a casa".

-Sabag Montiel: "Al pedo q vengas…No va a salir…Ya se metió adentro".

