A la mañana siguiente del atentado en su contra, Cristina Kirchner recibió a la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo para declarar en la causa. Hasta el momento, se desconocía qué había dicho la vicepresidenta ese 2 de septiembre, a menos de 24 horas de que Fernando Sabag Montiel le gatille en la cabeza.

La periodista Patricia Blanco publicó en Infobae la declaración de la expresidenta ante la jueza: "La gente me estaba esperando a la salida de casa con cánticos, apoyo y libros para firmar. Cuando bajo (del auto), hago un trayecto y la gente se forma en un semicírculo sobre la calle Juncal. Yo comienzo a caminar, saludo a la gente y muchos de ellos traen libros para que se los firme".

Cristina Kirchner contó por qué no se dio cuenta que le habían gatillado en la cabeza

En esa línea, Cristina Kirchner relató el momento exacto del ataque de Fernando Sabag Montiel y el motivo por el cual no se dio cuenta de la presencia del arma: "Cuando estaba dando la vuelta por la calle Juncal, veo que alguien revolea un libro. Nunca me pasó que revoleen un libro. Cuando pasa eso, me agacho a agarrarlo. Cuando me levanto, veo que se arma un tumulto de personas que agarran a una persona".

Asimismo, recordó que el día anterior hubo un incidente con un repartidor: "Ahí recordé que el día anterior un repartidor había agredido a una persona de mi custodia y pensé que era un caso similar. Luego, termino el círculo, firmo unos libros más y entro a mi domicilio".

Reapareció Cristina Kirchner tras el intento de atentado: "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen"

En ese sentido, la vicepresidenta continuó: "Cuando venía en el ascensor, mi secretario Diego Bermúdez estaba muy nervioso y me dijo que creía que había habido un arma porque había escuchado un clic. Cuando llegamos al domicilio, nos sentamos en el comedor diario, vimos las imágenes y constatamos lo que había ocurrido".

De esta manera, Cristina contó que recién ahí se dio cuenta de que habían atentado contra su vida: “Ahí me empiezo a enterar lo que había pasado, que esta persona es brasilero y seguí obteniendo información de esa manera, es decir, a medida de lo que iba surgiendo”.

En ese momento, el fiscal Rívolo le consultó si la exmandataria escuchó alguna información de la custodia al instante del ataque: "En ese momento personal de mi custodia me dijo ‘vamos vamos’ porque me quería alejar del túmulo y ahí terminé el círculo, firmo los últimos libros y subo. Reitero, solo me di cuenta del hecho cuando lo vi por televisión".

La declaración de Diego Bermúdez, el secretario de Cristina Kirchner

"En el ingreso al edificio se encontraba la militancia, ella los saluda y en un momento se cae un libro al piso, ella se agacha, yo también y en ese momento veo que una mano pasa por delante de la cara y siendo como un “clic”, en ese momento diferencié que era el gatillo de un arma, yo sentí un “clac”, expresó Bermúdez ante la jueza.

"En ese momento vuelvo a mirar y veo a la persona que hizo esto que está retirando algo, no me doy cuenta que es un arma, a él lo llego a ver de frente, tenía un barbijo puesto, cruzamos miradas, vuelvo a mirarla a ella, nunca me doy cuenta que era un arma, veo que está bien pero que empezó a haber mucho nerviosismo en la gente que estaba alrededor y me doy cuenta en la mirada del hombre y por sus gestos que hizo algo malo“, continuó el secretario de la vicepresidenta.

Procesaron a Sabag Montiel y Brenda Uliarte: compró el arma el 22 de abril para el "elaborado plan criminal"

Siguiendo con su relato, Bermúdez comentó: “Lo encaro directamente a él, lo que hace es levantar las manos en alto, en ese momento no tenía nada en las manos y cuando lo intercepto a él, empiezo a escuchar a alguien que me dice ‘tiene un fierro en la mano’. Yo lo que hago es palparlo en su cintura y no tenía nada, cuando lo agarro se le tiran varios militantes que estaban ahí y empieza a rumorearse que tenía un fierro. La veo a ella bien y empiezo a buscar el fierro en el piso y había muchos pies juntos y no lo puedo visualizar. Yo nunca vi el arma hasta ese momento”.

"Vuelvo, me acerco a ella y a la custodia y le empiezo a decir a ellos que hay que sacarla y que manden gente. Ella toma otra dirección porque no advierte la peligrosidad del hecho ya que parecía una cuestión menor como una discusión de militantes o algo por el estilo. Me quedo hablando con la custodia que la asistía y miraba para atrás y veía que lo habían agarrado al chico y que lo tenían controlado”, dijo.

Luego, ya con Cristina dentro de su departamento, el secretario volvió a bajar: "Veo que tienen en el piso reducido a la persona que palpé en la cintura. Luego, doblé por Juncal porque estaba buscando al jefe de la custodia que era Gallo y Pellegrino y me dicen que estaban a resguardo del fierro. Ahí veo el arma, era un arma corta, entre negro y plateado".

