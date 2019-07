Pérez Volpin: la instrumentadora complicó a la anestesista Puente

La instrumentadora quirúrgica Miriam Eliana Frías fue la protagonista principal de la nueva jornada del juicio por la muerte de la periodista Débora Pérez Volpin el 6 de febrero de 2018 en el sanatorio La Trinidad de Palermo, y complicó a la anestesista Nélida Puente, indicando que "recién en el tercer intento pudo colocarle la máscara laríngea" a la infortunada periodista cuando se encontraba ya en paro cardíaco.

Frías cambió algunos detalles de lo que había declarado en la etapa de instrucción. Antes había dicho que había ido a la farmacia de La Trinidad a a buscar un tubo endotraqueal, y este miércoles en el juicio declaró ante el juez Javier Anzoátegui que "fue a buscar propofol" que le pidió la anestesista Puente, y que cuando regresó, Puente y el endoscopista Diego Bialolenkier habían cambiado de posición el cuerpo de la periodista, poniéndola boca arriba.

Muchos de los detalles que preguntó Diego Pirotta, el letrado de la familia de Pérez Volpin no encontraron respuesta, ya que Frías, que cursa avanzado embarazo, decía "no recordar" o "no poder afirmarlo". Frías declaró durante casi dos horas ante el Tribunal, contando a que ese día en el quirófano número 6 del sanatorio el procedimiento a Pérez Volpin se desarrollaba con normalidad, hasta que Puente y Bialolenkier le ordenaron "llamar urgente a la cardióloga".



"¡¿Qué pasó, qué pasó?!; ¡llamá a la cardióloga urgente!", contó que le ordenaron repentinamente Puente y a anestesista y Bialolenkier el endoscopista, pero no recordó que "haya pasado algo" en el procedimiento, en un momento que, estimó, habrían transcurridos "diez o quince minutos de iniciado el estudio".

"Fue todo tan rápido que no sé si sonó o no una alarma", afirmó esta testigo clave, sobre el crucial detalle de si se activó ese crucial sistema de advertencia, un tema que la defensa de Pérez Volpin adjudica a problemas de funcionamiento del equipo utilizado para el estudio.

Tampoco dijo recordar otros detalles que resultan vitales para la versión ofrecida por Puente, pero sobre ese punto Pirotta fue crítico, señalando en declaraciones al diario Clarín que "todos las testigos de hoy (por el miércoles) vinieron de declarar lo mismo, con la idea de comprometer más a Puente, ya que Bialolenkier es planta de la clínica y usó en el estudio el endoscopio del sanatorio, que era viejo".

NA/H.B.