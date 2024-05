Just Stop the Oil "atacó" otro museo británico, esta vez con los martillazos de dos ancianas de 82 y 85 años

Los múltiples ataques que activistas de la organización ambientalista británica Just Stop the Oil en museos europeos tuvieron este viernes un capítulo muy particular: las que intentaron romper el vidrio a martillazos que protege a la carta magna inglesa en la Biblioteca Británica fueron dos mujeres de 82 y 85 años. La seguridad del lugar evitó interrumpirlas, otros allegados a la organización filmaron el acto, y luego de que el sostener durante algunos segundos el martillo y y un cincel, sacaron dos carteles en los que acusaron al gobierno inglés de "quebrantar todas las leyes"l, reclamaron que se termine en 2030 con los combustibles fósiles, y no se habla de detenciones, así que posiblemente llegaron a sus casas a tiempo para tomar el té.

Fue poco antes de las 11 de la mañana de este viernes, cuando la sacerdote anglicana, doctora y autora Sue Parfitt (82), junto a Judy Bruce (85), profesora de biología jubilada de Swansea, la emprendieron a golpes contra el vidrio de protección de la carta magna inglesa. Parfitt sostenía el cincel, mientras a Judy le tocaba la tarea más pesada de cargar el martillo y encargarse de acertarle al cincel, y aunque no pudieron poner en aprietos al cristal blindado, se dieron el gusto de darle unos cuantos golpes, mientras rreclamaban que el gobierno británico se comprometa con la agenda global que apunta a terminar con el uso de los combustibles fósiles para el año 2023.

Lo importante, habida cuenta que el martillo pasaba cerca de las manos de Sue, es que nadie salió lastimado, y luego de la protesta, ambas se preguntaban en voz alta si "está el gobierno por encima de la ley":

“¡El gobierno ha sido declarado culpable de violar sus propias leyes climáticas! ¿Qué valoramos más? ¿La vida de nuestros hijos? ¿O nuevas licencias petroleras? ¡Es hora de elegir!”, decían las mujeres, indicando que "esta semana, 400 científicos respetados, colaboradores de los informes del IPCC, dicen que estamos 'lamentablemente no preparados' para lo que se avecina: 2,5 o más grados de calentamiento por encima de los niveles preindustriales".

“En lugar de actuar, nuestro gobierno disfuncional es como los tres monos: 'no ve nada, no oye nada, no dice nada, es como si nosotras fingiéramos que tenemos 25 años'... ¡No los tenemos! Debemos dejar nuestra adicción al petróleo y al gas para 2030, empezando ahora”, señalaron.

"Queríamos hacer esta protesta acá porque la Carta Magna es venerada con razón, ya que es de gran importancia para nuestra historia, nuestras libertades y nuestras leyes. Pero no habrá libertad, legalidad ni derechos si permitimos que el colapso climático se convierta en la catástrofe que ahora amenaza”, precisaron.

Hace apenas una semana, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que la política climática del gobierno es ilegal, en un segundo fallo en ese sentido. El tribunal concluyó que no hay pruebas suficientes de que existan políticas suficientes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con sus presupuestos de carbono legalmente vinculantes y su promesa de reducir las emisiones en más de dos tercios para 2030, dos de los cuales el gobierno está fuera de camino.

Queda ver ahora, cuál será la próxima protesta de Just Stop the Oil, y a que monumento apuntarán esta vez. Sue y Judy ya cumplieron con su parte.

HB