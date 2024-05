La argentina que alcanzó la cima del Everest y se convirtió en la persona más joven de Sudamérica en lograrlo

La argentina María Belén Silvestris se convirtió a sus 34 años en la persona más joven de la región en completar las Siete Cumbres. Su preparación constó en dos meses de aclimatación para lograr el pasado 21 de mayo llegar a la cima del Monte Everest. El ascenso al "techo del mundo" le llevó site días.

Silvestris es ahora en la persona más joven de Sudamérica en completar el desafío de las Siete Cumbres (Seven Summits, en inglés), que consta en escalar las montañas más altas de cada continente. “Fui probando y a medida que escalaba otras montañas, me iba bien y mi cuerpo se iba adaptando, fui ganando confianza para cumplir este sueño”, relató este lunes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

María Belén Silvestris es directora del área de marketing y de una unidad de negocio de la multinacional Procter & Gamble (P&G) y se interesó en el andinismo cuando conoció el Tibet, en China que se ubica al lado norte de los Himalayas.

Fue cura, es paciente oncológico y cumplió el sueño de conocer la Antártida



“Yo estaba viajando por Tibet, China, llegué al Everest, vi el campamento base de todos los escaladores y dije: ‘Quiero subirlo. ¿Por qué no puedo subirlo?’ No sé cómo ni con qué plata, pero quería hacerlo. No sabía nada de montañismo pero quería intentarlo. Fui probando y a medida que fui escalando otras montañas, me fue yendo bien y mi cuerpo se fue adaptando bien, fui ganando confianza para cumplir este sueño”, contó Silvestris este lunes, durante una entrevista para radio Mitre.

Para llegar al Everest, primero debió afrontar otros desafíos. “La primera montaña fue el Kilimanjaro en Tanzania, África. Después fui por Rusia, el Monte Elbrus, y luego a nuestro Aconcagua, que es la más alta fuera de los Himalayas. Y por cómo está ubicada la presión atmosférica, es la más parecida a un 8.000 fuera de los Himalayas”, detalló.

María Belén relató que la aclimatación de dos meses es necesaria, ya que “hay que adaptar el cuerpo de a poco”. “Una vez que pasé todas las fases de aclimatación, tardé 7 días en subir el Everest”, contó.



Son varias las dificultades que se presentan a la hora de querer llegar a la cima del Everest. Uno de ellos es el frío extremo y la posibilidad de congelamiento de las extremidades. “Las temperaturas pueden llegar a -40° fácilmente. Obviamente que el viento es un factor fundamental, no solo el clima, porque pueden hacer -40° pero si hay viento, ahí es donde el riesgo de congelamiento aumenta muchísimo. El principio de congelamiento, especialmente en las extremidades, es una razón bastante normal por la cual las personas son evacuadas de la montaña”, explicó.

Para tamaña tarea es central el rol los sherpas, a quienes calificó como “fundamentales” para hacer cumbre en el Everest.

“Sin los sherpas, el 90% de las personas que escalan el Everest no podrían escalarlo. Hay diferentes grupos. Primero hay uno que arma el camino para que nosotros los mortales podamos subir con más seguridad. Colocan las cuerdas para estar siempre atado y las famosas escaleras que cierran las grietas. Y además de eso, son los encargados de cargar el oxígeno extra que vos necesitás. Yo llevaba un tanque, pero uno solo para hacer cumbre y volver no alcanza. Te ayudan a cambiar el oxígeno y te dan apoyo”, destacó sobre el que cumplió Sonam, el sherpa que acompañó a María Belén.

María Belén llegó a la cima del Everest a las 10.30 de la mañana del pasado martes 21 de mayo y la primera emoción que sintió al lograrlo fue “alivio”, aunque era consciente de que estaba en la mitad del camino, porque le quedaba regresar.

“Lo primero que pensé cuando hice cumbre fue alivio. Es duro, por momentos sufrís frío y cansancio… Obviamente que también hay sensación de felicidad, pero a diferencia de otros deportes, cuando vos ganaste, ganaste, y se terminó el partido. Acá cuando llegaste a la cumbre, en verdad estás a la mitad del camino. Hay que volver sano y salvo. Entonces llegás, tenés un poco de felicidad y alivio, pero después tener que estar enfocado para volver porque, de hecho, la mayoría de los accidentes suelen pasar a la vuelta, cuando la gente ya se relaja y está muy cansada”, aclaró. “El foco tiene que ser extremo. No sé si lo más difícil es volver, pero sí es cuando las negligencias pasan porque la gente se suele relajar más".

Tras semejante logró la argentina se tomará “un recreo” de las montañas para poner su foco para armar una familia con Tomás, su marido. “Ahora necesito un recreo y creo que el próximo paso en mi vida será formar una familia, que siempre lo pospuse porque sabía que con la montaña tenía el foco 100 por ciento ahí. Una vez que tenés hijos, las prioridades cambian en la vida”, confesó María Belén.

Previo a lograr el ascenso a las Siete Cumbres, María Belén escaló el Puncak Jaya (4.884 msnm, en Oceanía); el macizo Vinson (4.892 msnm, Antártida); el Monte Elbrus (5.642 msnm, Europa); el Kilimanjaro (5.895 msnm, África); el Denali (6.194 msnm, América del Norte) y el Aconcagua (6.961 msnm, Sudamérica).



RB/fl