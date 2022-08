La ballena beluga varada en el río Sena no sobrevivió al traslado para su rescate

Una ballena beluga apareció en el río Sena, al norte de Francia y, tras permanecer varada durante más de una semana, murió cuando era transportada para ser tratada. El enorme animal ya no comía y se encontraba muy deteriorado, por lo que el grupo de veterinarios a cargo del operativo resolvió eutanasiarla.

Durante la madrugada del miércoles, habían logrado extraer del agua al cetáceo extraviado lejos de su hábitat natural en el Ártico. Para hacerlo, 24 buzos se sumergieron donde estaba la ballena y, tras seis horas de trabajo, lograron colocarle una red para trasladarla primero en una barcaza de agua salada y luego llevarla en un camión hacia el océano.

"A pesar de una operación inédita de salvamento de la beluga, nos entristece anunciar la muerte del cetáceo", escribió el miércoles la prefectura de Calvados (Normandía, norte de Francia) en Twitter, precisando que fue eutanasiada.

La beluga, de unos 800 kilos, que ya no comía y se encontraba en un estado "alarmante", había sido levantada en la red con una grúa y colocada en la barcaza, donde fue atendida inmediatamente por una decena de veterinarios. Luego el enorme animal se encontró suspendido en el aire, agitando su cuerpo blanco de cuatro metros por encima de las cabezas de los rescatistas.

El animal fue trasladado inmediatamente a un camión refrigerado y transportado hacia la localidad costera de Ouistreham, en el norte, pero antes de llegar ahí los expertos decidieron sacrificarla.

"Lamentablemente el estado del cetáceo se había degradado durante el viaje. Los estudios veterinarios revelaron la situación muy débil, y la actividad respiratoria deficiente de la beluga. Se tomó entonces la decisión colegiada, con los veterinarios, de eutanasiarla", explicó la prefectura.

Fue la ONG conservacionista Sea Sheperd la que asistió a las autoridades francesas para llevar adelante el rescate. Desde un primer momento sabían que la operación era riesgosa, pero que era necesaria para intentar darle “una oportunidad al animal que de otro modo estaba condenado".

Trying to save a beluga whale



In France, there are efforts and attempts to rescue the beluga whale stuck in the stagnant waters of the Seine River, @dunialetehad

pic.twitter.com/j2ycVJEdkO