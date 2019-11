La Ciudad lanzó una campaña de concientización contra el abuso sexual de menores

El Ministerio Público Tutelar de la CABA (MPT) impulsa una campaña de sensibilización y concientización en el marco del Día Mundial para la Prevención del Abuso contra Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA), bajo el lema #AbusoSexualDenunciá.

La Asesora General Tutelar, la doctora Yael Bendel, junto a Julián Weich realizaron el lanzamiento de la campaña, que consiste en tres spots, de los que participaron Patricia Sosa, Stéfano de Gregorio y Maia Reficco.

La funcionaria de la Ciudad aseguró que esta campaña "surge de la necesidad de informar a la comunidad sobre este flagelo que daña a tantos niños y niñas". En ese sentido, agregó: “Teniendo en cuenta las estadísticas y que en 8 de cada 10 casos los abusos son cometidos por familiares de las víctimas, es necesario conocer los indicadores para poder denunciar y romper el círculo de violencia del que son víctimas".

En dos años, se atendieron más de cinco mil casos de abuso sexual, y el 65% de las víctimas eran menores

Por su parte, Julián Weich indicó “que los derechos de los niños no tienen que ser vulnerados. El abuso sexual es algo que ocurre, algo que pasa dentro del seno familiar, del club, del gimnasio, casi siempre es un vínculo muy cercano que vulnera esos derechos, por eso hacemos esta campaña, y por eso creemos que hay que denunciarlo”.

Las situaciones de abuso contra niñas, niños y adolescentes se producen, en un 80% de los casos, en contextos intramuros y en lugares de su entorno y son cometidas por familiares o conocidos de las víctimas lo cual dificulta la detección.

Se entiende por abuso sexual cualquier acto que implique un contacto físico con contenido sexual practicado sobre quien no ha querido o no ha podido consentir el comportamiento. Las personas que tienen menos de trece años de edad no pueden dar un consentimiento válido.

1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.​

El próximo martes 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. De acuerdo a datos estadísticos brindados por la OMS, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia.

