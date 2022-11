El hijo del famoso narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria, Juan Sebastián Marroquín Santos, podrá salir de la Argentina, aunque se encuentre a la espera de un juicio oral, para viajar a México. Allí tiene previsto dar un ciclo de conferencias.

Marroquín Santos recibió la autorización del Tribunal Oral Federal 2, que lo integran Rodrigo Giménez Uriburu (uno de los que juzga a Cristina Kirchner en la Causa Vialidad) y Néstor Costabel. Los magistrados consideraron que "debe mantenerse el temperamento de no restringir su libertad ambulatoria ante la perspectiva de este viaje en particular".

Marroquín Santos pidió autorización "para viajar con fines laborales a las ciudades de México, Querétaro, Minatitlán y Cosoloacaque –Estados Unidos Mexicanos-, entre los días 20 de noviembre y 4 de diciembre". En el escrito explicó que fue invitado por la empresa MLW Eventos & Comunicación "para participar de diversas conferencias".

De qué se acusa al hijo de Pablo Escobar

Junto con su madre, María Isabel Santos Caballero, Juan Sebastián Marroquín Santos espera por el comienzo del juicio oral que lo tiene como participe en el lavado de dinero que proviene del narcotráfico. Fue procesado en 2018 y en junio de 2020 el juez federal de Morón Néstor Barral elevó la causa a juicio.

"Entiendo que Santos Caballero y Marroquín Santos efectuaron un aporte de carácter esencial para el cumplimiento de los objetivos criminales de Piedrahita Ceballos", señaló el magistrado en su momento.

En la causa también está acusado el ex jugador de Boca Juniors Mauricio "Chicho" Serna porque distintos testigos lo señalaron como testaferro de un exjefe de la Oficina de Envigado (creada por Escobar Gaviria) Carlos María Aguilar, conocido como Rogelio.

Quién es el hijo de Pablo Escobar

Juan Sebastián Marroquín Santos tiene 45 años. Escribió tres libros sobre la vida de su padre, Pablo Escobar: "Pecados de mi padre", "Pablo Escobar, mi padre" y "Pablo Escobar In Fraganti". En distintos reportajes busca desprenderse de la imagen de tu padre. Incluso, llegó a pedirle perdón a las víctimas del narcotráfico.

Su nombre de nacimiento es Juan Pablo Escobar, pero decidió modificarlo para pasar más desapercibido. En una entrevista con el diario El País señaló: "Cuando vivía mi padre trataron de asesinarme varias veces. Ahora recibo amenazas públicas porque no me convertí en la versión 2.0 de Pablo Escobar. Algunos me admiran y me respetan por haber renunciado a la violencia, pero otros me creen un cobarde por ello".

A fines de 1994, poco tiempo después de la muerte de su padre en diciembre de 1993, Marroquín Santos se instaló en la Argentina, con su madre y su hermana. Además contó que aseguró que aprendió "a vivir" cuando cambió su identidad, aunque pidió "empezar un proceso de cierre" para liberarse de la historia de su padre.

“Llevo una vida austera, me levanto todos los días como cualquier ciudadana y me dedico a trabajar. Hace 25 años que alquilo los departamentos en donde he vivido porque no tengo dinero para comprar una propiedad”, dijo la viuda en una entrevista con PERFIL sobre la vida que llevaron adelante en la Argentina.

