Un robo de patente que terminó en martirio: tuvo que pagar $ 191.000 en trámites, multas y acarreo

La periodista deportiva Verónica Brunati, fue víctima de un delito, primero, y luego de las irregularidades que existen por la falta de insumos en el país.

Tras varios incidentes desafortunados, el robo de la patente de su auto, el secuestro del vehículo y el pago de una multa de 140.000 pesos, la periodista especialista en deportes expuso en redes sociales las falencias del sistema que damnifican a los contribuyentes.

Desde noviembre pasado que existe un faltante de plástico en el país que se encuentra afectando la impresión de licencias, patentes y otros documentos importantes. Muchos usuarios reportaron que no pudieron obtener documentación física por causa de este problema que se origina con las importaciones, debiendo depender de la App Mi Argentina.

Todo comenzó el 8 de marzo, cuando la periodista notó que la patente delantera de su auto había sido robada, pero no así la trasera. Acto seguido, se dirigió a la comisaría para realizar la denuncia del robo, y luego, a la oficina correspondiente del Registro Automotor para solicitar una nueva patente.

En la Argentina, el robo de patentes se disparó un 21 por ciento durante el 2023, según información de la Dirección Nacional de los Registros del Automotor (DNRPA).

Las patentes robadas sirven para reemplazar las de vehículos robados que luego se usan para delinquir o también para abastecer el mercado ilegal de autopartes.

Luego de haber realizado todos los pasos solicitados por las autoridades, le notificaron a Brunati que, al no poder imprimir una patente nueva, por causa de la faltante, debía circular con la constancia de la denuncia hecha en la comisaría, y que cada mes, debía actualizar el papel con el número de la patente, para evitar problemas.

El problema escaló cuando, durante un control de tránsito, la periodista sufrió la retención el vehículo, cuando los agente de tránsito consideraron que circulaba sin el dominio actualizado.

Brunati afirma que no tiene multas o antecedentes, y que, además, brindó a los agentes de tránsito la documentación que contrastaba la autenticidad del robo sufrido y su identidad. Tenía el papel impreso con su número de patente y número de trámite, la patente trasera, la denuncia ante la comisaría por el robo y la app Mi Argentina donde se podía verificar que era la dueña del vehículo.

A pesar de ostentar toda la documentación, decidieron secuestrarle el vehículo por no contar con el trámite actualizado y el papel de la patente impreso. El auto estuvo retenido por 72 horas y se sumeron el pago de un acarreo por 25.000 pesos y una multa por 140.000.

Indignada, acusó al Gobierno de la Ciudad de ser artífice de un “curro".

El sistema exige que cada 30 días, la persona debe asistir personalmente al registro automotor correspondiente para obtener una extensión del permiso, mientras se espera la entrega de las chapas y la cédula, sin embargo, al haber faltante de plástico, el registro no está entregando documentación física.

“Circulo con la denuncia. Me detuvo un control de tránsito y me retuvieron el auto por considerar que circulo sin el dominio, porque no tengo el papelito actualizado”, explicó en sus redes sociales. “Tengo la patente trasera, el trámite y la denuncia”, explicó también. Pese a haber intentado evitar la retención, su auto fue secuestrado por 72 horas y le cobraron el acarreo y una multa de $140.000.

Qué pasa si me roban la patente

Si alguien pierde una de sus patentes o es víctima de robo, necesitará realizar un proceso de reposición de la placa metálica y volver a solicitar las cédulas tanto para el titular como para el autorizado. Este procedimiento conlleva un costo de $26.000 y implica que los documentos sean retenidos hasta que se proporcionen los nuevos.

Por otro lado, en la oficina del Registro Automotor, se proporciona un certificado que confirma que el trámite está en curso junto con unas patentes temporales impresas en papel para permitir la circulación. Sin embargo, surge un inconveniente debido a la escasez de suministros para producir la documentación necesaria.

Con respecto a las placas temporales, según explican desde la DNRPA, originalmente tienen una validez de 30 días, pero debido a los retrasos en la entrega, a menudo es necesario regresar a la oficina del registro para solicitar una extensión de su vigencia.

La situación de las cédulas es más complicada, ya que directamente no se estarían entregando. Desde la entidad citada adjudican el faltante a la Casa de la Moneda y desde la institución señalan que “se están realizando las gestiones para normalizar la producción y regularizar las entregas esta semana”.

En el mientras tanto, la circular N°2/24 emitida por el Ministerio de Justicia de la Nación indica que se habilitará la “versión digital de las cédulas de identificación y autorizado a conducir a través de la aplicación Mi Argentina”.

Sin embargo, cuando Brunati quiso descargarla no figura su nueva cédula en la aplicación y en la playa de acarreo no querían entregarle su vehículo por no contar con la documentación física. "¿El título de mi auto, mi documento y la licencia no alcanzan para demostrar que es mi auto?”, descargó en redes.

Ante la negativa de entregarle su auto, volvió al Registro Automotor, donde le entregaron la certificación provisoria con un plazo de vigencia de 30 días, y así fue que pudo recuperar su vehículo. Si en ese período sus patentes nuevas no están listas, deberá asistir otra vez para que le extiendan la excepcionalidad.

En total, la periodista tuvo que pagar 26.000 pesos de trámite, 25.000 de acarreo por el secuestro, y 140.000 pesos por circular sin el papel actualizado impreso.

Haber sido víctima de un delito le costó $191.000 pesos, además del tiempo perdido.

