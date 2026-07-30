La reflexión de la esposa de Lisandro Martínez tras un video viral con su hija: “Dejemos de romantizar a un padre por cumplir con su rol”

La publicación de Muriel López Benítez, que mostraba al defensor de la Selección argentina compartiendo un momento cotidiano con Aurora, despertó miles de elogios en las redes. Sin embargo, la influencer aprovechó la repercusión para abrir un debate sobre la crianza, los mandatos y la forma en que la sociedad valora la paternidad.

Lo que comenzó como un tierno video familiar terminó derivando en una discusión mucho más amplia. Muriel “Muri” López Benítez, esposa de Lisandro Martínez, utilizó sus redes sociales para cuestionar los comentarios que recibió una publicación en la que el futbolista aparece jugando y barriendo junto a Aurora, la hija de ambos, durante las vacaciones que la familia disfruta en Entre Ríos tras la participación del defensor en el Mundial 2026.

Las imágenes, registradas en Gualeguay, muestran al zaguero del Manchester United ayudando a la pequeña de un año a barrer el piso de una galería con una escoba y una palita. El video rápidamente se viralizó y se llenó de mensajes que destacaban la actitud del campeón del mundo y su desempeño como padre.

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Pero fue justamente esa catarata de elogios la que motivó la respuesta de López Benítez. A través de una historia de Instagram compartió la captura de una conversación de WhatsApp con amigos, donde uno de ellos ironizaba sobre la diferencia de trato entre padres y madres: “Todos en las redes: ‘Hay Licha con la nena y la escoba…’. La pobre madre vomitada 15 horas sin pegar un ojo”, escribió uno de los participantes del chat.

A partir de ese intercambio, la influencer expuso una reflexión que rápidamente volvió a multiplicarse en las redes sociales. “Aprovecho esta conversación entre amigos para decir algo que siempre he pensado: dejemos de romantizar a un padre por el simple hecho de cumplir con su rol y hacer lo que le corresponde”, sostuvo.

Lejos de cuestionar a su pareja, aclaró que su mensaje apuntaba a la manera en que suele evaluarse socialmente la participación de los hombres en la crianza. “Licha es un padrazo porque se preparó para esto, porque lo deseaba, porque entendió la responsabilidad que implica ser papá y porque asumió el papel que le toca desempeñar”, expresó.

En la misma publicación insistió en que esas conductas no deberían considerarse extraordinarias ni merecedoras de un reconocimiento especial. “Mejor normalicemos que estar presente, cuidar, criar, involucrarse y responsabilizarse también es parte de ser padre. No son ‘méritos extra’, son responsabilidades que vienen con traer —de manera planeada o no— una vida a este mundo”, concluyó.

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La pareja, suele compartir aspectos de su vida cotidiana en las redes sociales. Durante los últimos días mostraron distintos momentos de su descanso en Entre Ríos, entre caminatas, comidas típicas y los primeros pasos de Aurora.

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