La revancha de Caputo, el riesgo Trump y la economía Milei: streaming exclusivo

Argentina vuelve a tomar deuda en dólares de la mano de "Toto" Caputo mientras Donald Trump y Scott Bessent exigen que Javier Milei se financie solo.

¿Qué se puede esperar para lo que se viene? Lo explica el periodista y economista Carlos Bugueño en un streaming exclusivo para suscriptores digitales de Perfil.

El próximo miércoles 10 de diciembre a las 13 hs con la participación de Carlos Burgueño (Periodista, politólogo y escritor argentino, integrante del equipo de Radio la red) y Agustino Fontevecchia (Vicepresidente de Editorial Perfil)

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Sumate a los planes premium de Perfil con el beneficio más grande del año: Al suscribirte recibís 8 productos imperdibles gratis, incluyendo 4 libros de Jorge Fontevecchia y 4 ediciones históricas de nuestras revistas.

Además, esta semana Perfil abre las puertas a su plan más exclusivo, el Plan Puro. Este plan se habilita pocas veces en el año, con cupos muy limitados, y beneficios exclusivos.

El Plan Puro estará disponible solo para los primeros 100 suscriptores. Visitá https://mi.perfil.com/promo/contenido-dinamico