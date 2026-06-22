La Rioja suspende clases por la Selección: "La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada"

Debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026, el Ministerio de Educación de La Rioja suspendió las actividades escolares este lunes en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial.



“El Ministerio de Educación informó que el próximo lunes 22 de junio se suspenderán las actividades escolares en el turno tarde de los niveles y modalidades obligatorias del sistema educativo provincial debido al partido que disputará la Selección Argentina frente a Austria por el Mundial 2026”, se explicó en un comunicado.

La medida alcanza a estudiantes, docentes, equipos de gestión y personal de servicios generales, y regirá entre las 14:00 y las 18:00 de mañana. Según detallaron, la suspensión de las actividades se aplicará únicamente cuando los encuentros de la Selección coincidan con el horario escolar.

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Las autoridades riojanas ya habían decretado el “asueto para la Administración Pública Provincial” el miércoles último, debido al partido que el seleccionado argentino disputó y ganó contra su par de Argelia, en el partido debut en el campeonato mundial.

“La alegría de nuestro pueblo merece ser celebrada” señaló el Gobierno de La Rioja en sus redes sociales, lo que se complementará mañana en el horario vespertino para que la población pueda ver el partido Argentina-Austria.

RM/fl