La tapa del Diario PERFIL del domingo 11 de octubre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.181 del Diario PERFIL, de este domingo 11 de octubre de 2026, un número acompañado por cinco suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: Cultura, Domingo, Espectáculos, Marie Claire y El Observador.

Caputo con las horas contadas: recesión, reservas y dólar desafían su continuidad. En París, Luis Caputo admitió ante empresarios y algunos gobernadores los límites de la recuperación de una economía al borde de la recesión técnica. A quienes le pedían recursos para el año electoral les volvió a pedir paciencia: la falta de cintura política impide relajar el torniquete fiscal. En Economía creen que todavía hay tiempo para que el plan llegue al bolsillo antes de 2027. En el Gabinete, en cambio, crecen las dudas y los cuestionamientos en una interna que no cesa.

Los Román, la familia beneficiada por los negocios libertarios. Walter tiene una parte de Aysa; Leonardo, de la Hidrovía; Karina es protagonista de los encuentros del Llao Llao del círculo rojo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El alarmante ranking de las provincias con más morosos. Geografía de la deuda argentina.

Mañana vence el ultimátum sobre Malvinas y se tensa la situación en el sur.

Macri. El expresidente, cada vez más escéptico sobre un acuerdo del PRO con LLA.

“Dudar del fallo de la ONU es no querer a Cristina”. Cruces entre camporistas y axelistas.

Día de la Salud Mental: seis de cada diez mujeres argentinas dicen padecer estrés.

Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia entrevista a Catrin Misselhorn, profesora de Filosofía en la Universidad de Gotinga.

Trump. El presidente de los EE.UU. se mostró indignado porque otra vez le negaron el Premio Nobel de la Paz y apuntó contra Pillay.

Más de Trump: rompe con Zelenski luego de los acuerdos con Putin por el petróleo

Informe. El 69,1% de las muertes registradas en 2024 estuvo encabezado por patologías cardiovasculares y cáncer.

Alta Gracia. Tras una discusión, Ángel Parejas recibió una puñalada en el pecho. Su novia fue detenida e imputada por homicio.

HB