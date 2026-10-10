La tapa del Diario PERFIL del sábado 10 de octubre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.180 del Diario PERFIL, de este sábado 10 de octubre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

La Corte hace política con un fallo que alivia al Gobierno por el tema tierras. Con una cautelar dictada en acuerdo extraordinario, la Corte suspendió el artículo del DNU 70 que había derogado la Ley de Tierras, y volvieron los límites a la compra de campos por extranjeros. Parece un revés para el oficialismo, pero funciona como un salvavidas. Les quita a los aliados el principal motivo para acompañar la sesión del 15, en la que la oposición buscaba voltear el decreto entero. Diez días antes, el mismo tribunal había dejado firme la derogación.

Recargados, los bolsonaristas de la Argentina quieren un indulto. Llegaron de forma irregular luego del intento de golpe de 2023. Sueñan con que un nuevo gobierno en su país mejore su situación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei. Una foto con Patricia Bullrich fue presentada con un mensaje a la interna oficialista.

Cruce de acusaciones entre la AGN y el Banco Central por las reservas en oro.

For Sale: Argentina se ofrece como el paraíso de los data centers de IA.

Navi Pillay, el Nobel de la Paz por los derechos humanos. Trump y Netanyahu criticaron el galardón.

Boca y un empate que dejó la lesión de Leandro Paredes.

HB